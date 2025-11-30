Головна Скотч Здоров'я
Цигарки та віски: столітня ірландка розкрила секрет довголіття

Лілі Каллен розповіла, що не дотримується строгих дієт, регулярно випиває невелику порцію віскі
фото: irishstar.com

Ірландська пенсіонерка досі дозволяє собі паління та алкоголь

Секрети довголіття часто включають здорову дієту, фізичну активність та відсутність стресу. Однак 100-річна мешканка Ірландії на ім'я Лілі Каллен зруйнувала ці стереотипи, заявивши, що її рецепт довгого та щасливого життя полягає у щоденному вживанні віскі та регулярному курінні цигарок. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Irish Star, святкування столітнього ювілею Лілі в її рідному місті стало приводом для розкриття нетрадиційного підходу до здоров’я. 

На запитання про те, як їй вдалося дожити до 100 років, Лілі Каллен відповіла з гумором та без тіні сумніву: «Я завжди говорила: нехай люди п'ють своє молоко та їдять свої овочі, а я залишуся зі своїм віскі та цигарками».

Вона розповіла, що не дотримується строгих дієт, регулярно випиває невелику порцію віскі і досі дозволяє собі викурити цигарку. Навіть у такому поважному віці Лілі залишається активною та веселою.

Експерти зазвичай пов'язують довголіття з генетикою та помірним способом життя, але історія Лілі Каллен вкотре доводить, що у правилах можуть бути винятки, а позитивний настрій і відсутність надмірних обмежень також можуть бути ключовими.

Нагадаємо, у США подружжя Лайла та Елеонор Гіттенс визнали найстарішою подружньою парою в історії. 

Довгожителька з Південно-Африканської Республіки (ПАР) розкрила секрет довголіття. Дитвела Вільгельміна Моєнг зазначає: потрібно бути добрими один до одного та любити людей.

До слова, у Китаї активно функціонує інноваційна лабораторія Lonvi Biosciences, розташована в місті Шеньчжень, яка спеціалізується на розробці технологій для збільшення тривалості життя. 

