Науковці довели, що кава може сповільнити біологічне старіння

Дослідження показало, що до чотирьох чашок на день «омолоджують» людей із психічними хворобами на п'ять років

Нове дослідження, опубліковане у виданні BMJ Mental Health, виявило потенційний зв'язок між помірним споживанням кави та уповільненням біологічного старіння, особливо серед людей із тяжкими психічними захворюваннями, пише «Главком».

Як повідомляє King's College London, вчені виявили, що люди з такими діагнозами, як шизофренія та біполярний розлад, які вживали не більше чотирьох чашок кави на день, можуть прожити на пять додаткових біологічних років довше порівняно з тими, хто кави не п'є.

Дослідження сфокусувалося на теломерах – захисних ділянках на кінцях хромосом, які природним чином скорочуються з віком. У людей із серйозними психічними розладами цей процес часто прискорюється.

Вчені припускають, що позитивний ефект пов'язаний із потужними антиоксидантами, що містяться у каві. Кава вже показала здатність знижувати окислювальний стрес у популяції в цілому, а в цьому дослідженні вживання до чотирьох чашок на день було пов'язане з довшими теломерами – що еквівалентно біологічному віку на п'ять років молодше. Учасники, які випивали п'ять або більше чашок на день, подібних переваг не відчували. Міжнародні органи охорони здоров'я рекомендують обмежувати споживання кофеїну до 400 мг на день (приблизно чотири чашки).

У дослідженні взяли участь 436 дорослих, більшість із яких страждали на шизофренію, а решта – на афективні розлади.

Оскільки дослідження було спостережним, вчені не можуть робити однозначних висновків про причини та наслідки, але вважають доведену користь кави для здоров'я найбільш правдоподібним поясненням. Люди з шизофренією вживали значно більше кави. Також було виявлено, що ті, хто випивав п'ять або більше чашок, були значно старшими за тих, хто обмежувався однією-двома чашками. Перевищення рекомендованої норми може призвести до пошкодження клітин і навіть до вкорочення теломер.

