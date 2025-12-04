Вчені знайшли спосіб швидко відновити мозок після інсульту

Новий неінвазивний пристрій стимулює лімфатичне очищення мозку

Вчені з Австралії та США розробили неінвазивний ультразвуковий пристрій, призначений для боротьби з наслідками ішемічного інсульту. Замість того, щоб руйнувати тромб, інноваційний метод стимулює лімфатичні судини в області шиї, що прискорює виведення надлишкової рідини та токсичних продуктів розпаду з мозку в критичні перші години після інсульту. Результати дослідження були опубліковані на сайті Університету Монаша (Monash University, MU), пише «Главком».

Пристрій, розроблений вченими, базується на нещодавньому відкритті: мозок має власні лімфатичні шляхи, які функціонують як внутрішня система «прибирання» – глімфатична система.

Неінвазивне ультразвукове стимулювання посилює природну систему очищення мозку, допомагаючи швидше виводити токсини та рідину, що накопичуються після порушення мозкового кровообігу (ішемічного інсульту).

Порушення роботи цієї «прибиральної» системи пов'язані з більш важким відновленням після інсульту, а також із хворобою Альцгеймера та іншими нейродегенеративними розладами.



Дослідження також вказують на можливі статеві відмінності: у жінок лімфатична мережа кори головного мозку може бути менш щільною, що потенційно робить їх більш вразливими до важких наслідків інсульту. Новий метод може допомогти нівелювати ці відмінності.

Автори підкреслюють, що така стратегія може стати важливою альтернативою існуючим методам лікування, які вимагають екстреної доставки пацієнта до лікарні, можуть мати ризик небезпечних кровотеч (наприклад, тромболізис). Наразі вчені вивчають структури мозку у 140 добровольців за допомогою нейровізуалізації та паралельно тестують перші прототипи ультразвукових пристроїв, що посилюють роботу лімфатичних судин.

До слова, міжнародна команда вчених із Сінгапуру та партнерів із п'яти інших азіатських країн презентувала революційний інструмент PathGen на базі штучного інтелекту (ШІ). Платформа призначена для виявлення загрози спалахів захворювань на ранніх стадіях, що значно випереджає можливості традиційних методів аналізу, повідомила преслужба Центру з готовності до спалахів захворювань медичного університету Duke-NUS у Сінгапурі. PathGen – це допоміжна платформа для аналізу та прийняття рішень, розроблена спільно вченими шести азіатських країн: Сінгапуру, Індонезії, Малайзії, Таїланду, В'єтнаму та Філіппін.