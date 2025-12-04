Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Вчені знайшли спосіб швидко відновити мозок після інсульту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Австралійсько-американські вчені розробили ультразвук для виведення токсинів з мозку після ішемічного інсульту
фото із відкритих джерел

Новий неінвазивний пристрій стимулює лімфатичне очищення мозку

Вчені з Австралії та США розробили неінвазивний ультразвуковий пристрій, призначений для боротьби з наслідками ішемічного інсульту. Замість того, щоб руйнувати тромб, інноваційний метод стимулює лімфатичні судини в області шиї, що прискорює виведення надлишкової рідини та токсичних продуктів розпаду з мозку в критичні перші години після інсульту. Результати дослідження були опубліковані на сайті Університету Монаша (Monash University, MU), пише «Главком».

Пристрій, розроблений вченими, базується на нещодавньому відкритті: мозок має власні лімфатичні шляхи, які функціонують як внутрішня система «прибирання» – глімфатична система.

Неінвазивне ультразвукове стимулювання посилює природну систему очищення мозку, допомагаючи швидше виводити токсини та рідину, що накопичуються після порушення мозкового кровообігу (ішемічного інсульту).

Порушення роботи цієї «прибиральної» системи пов'язані з більш важким відновленням після інсульту, а також із хворобою Альцгеймера та іншими нейродегенеративними розладами.

Дослідження також вказують на можливі статеві відмінності: у жінок лімфатична мережа кори головного мозку може бути менш щільною, що потенційно робить їх більш вразливими до важких наслідків інсульту. Новий метод може допомогти нівелювати ці відмінності.

Автори підкреслюють, що така стратегія може стати важливою альтернативою існуючим методам лікування, які вимагають екстреної доставки пацієнта до лікарні, можуть мати ризик небезпечних кровотеч (наприклад, тромболізис). Наразі вчені вивчають структури мозку у 140 добровольців за допомогою нейровізуалізації та паралельно тестують перші прототипи ультразвукових пристроїв, що посилюють роботу лімфатичних судин.

До слова, міжнародна команда вчених із Сінгапуру та партнерів із п'яти інших азіатських країн презентувала революційний інструмент PathGen на базі штучного інтелекту (ШІ). Платформа призначена для виявлення загрози спалахів захворювань на ранніх стадіях, що значно випереджає можливості традиційних методів аналізу, повідомила преслужба Центру з готовності до спалахів захворювань медичного університету Duke-NUS у Сінгапурі. PathGen – це допоміжна платформа для аналізу та прийняття рішень, розроблена спільно вченими шести азіатських країн: Сінгапуру, Індонезії, Малайзії, Таїланду, В'єтнаму та Філіппін.

Читайте також:

Теги: наука вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Флаваноли підвищують рівень дофаміну та покращують увагу
Науковці пояснили, як какао та вино покращують когнітивні функції
5 листопада, 11:38
Міжнародна група науковців представила прорив у діагностиці рідкісних неврологічних захворювань
Виявлено нове неврологічне захворювання: які симптоми
6 листопада, 14:38
Десять дронів Tornyol очистять 1 кв. км від шкідників без інсектицидів
Розроблено дрон-мисливець для боротьби з комарами
10 листопада, 17:05
Золотий перетин – це математичне рівняння, розроблене ще стародавніми греками для вимірювання краси
Названо найкрасивішу жінку у світі за «золотим перетином»
15 листопада, 12:07
Гранат та горіхи допомагають клітинам використовувати жирні кислоти
Вчені назвали продукти для омолодження імунітету
17 листопада, 17:04
Декількох видів продукціх може не стати через кліматичні зміни
Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох
12 листопада, 08:24
Сіль погіршує когнітивні функції незалежно від артеріального тиску
Надлишок солі руйнує мозок? Вчені виявили прямий зв'язок
20 листопада, 10:29
Горіх пекан названо ключовим для здоров'я серця
Вчені назвали горіх, здатний підтримати здоров'я серця
28 листопада, 05:00
Антиоксиданти кави подовжують теломери у людей із психічними розладами
Науковці довели, що кава може сповільнити біологічне старіння
1 грудня, 18:40

Здоров'я

Вчені знайшли спосіб швидко відновити мозок після інсульту
Вчені знайшли спосіб швидко відновити мозок після інсульту
Чи варто пити протеїнову каву? Експерти розповідають про популярний тренд
Чи варто пити протеїнову каву? Експерти розповідають про популярний тренд
101-річна жінка назвала найкращий напій для довголіття
101-річна жінка назвала найкращий напій для довголіття
Науковці довели, що кава може сповільнити біологічне старіння
Науковці довели, що кава може сповільнити біологічне старіння
Цигарки та віски: столітня ірландка розкрила секрет довголіття
Цигарки та віски: столітня ірландка розкрила секрет довголіття
Зелений чи червоний: вчені визначили, який виноград найкорисніший
Зелений чи червоний: вчені визначили, який виноград найкорисніший

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua