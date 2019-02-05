Ким Кардашьян потратила целое состояние на пластические операции из-за проблем в браке



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Ким Кардашьян

Бьюти-процедуры оказывают на звезду реалити-шоу успокаивающее действие

Ким Кардашян, как выяснилось, охотно ложится под нож пластического хирурга вовсе не потому, что испытывает какие-то комплексы по поводу своего внешнего вида. Оказывается, для нее это способ отвлечься от семейных проблем.

По словам инсайдера, Ким выглядит прекрасно и лазерные процедуры ей не нужны. Но звезда заявляет, что они поднимают ей настроение и поэтому не намерена от них отказываться.

О том, что все члены семейства Кардашян побывали у пластического хирурга, не секрет. Однако из всей своей родни самой активной клиенткой является именно Ким, которая обожает импланты, установленные у нее на лице, груди и бедрах. Поговаривали даже, что она удалила ребра.

По словам того же источника, Ким на свои пластические операции потратила целое состояние. Но девушка просто любит посещать кабинет врача и утверждает, что эти визиты приносят ей облегчение и успокоение.