На «Интере» стартует новый сезон «Полезной программы»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Во вторник, 4 августа, в 10:00 на «Интере» – премьера нового сезона популярного ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа»

Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта продолжат рассказывать и показывать телезрителям, как отличить качественный товар от некачественного, как правильно выбирать, хранить и готовить те или иные продукты питания, чтобы получить от них максимум пользы.

«Этот проект дает людям информацию прикладного характера, чтобы они могли питаться правильно и поддерживать свое здоровье, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Для нашего здоровья имеет огромное значение, что и как мы едим. Люди хотят, чтобы еда приносила и удовольствие, и пользу. А в «Полезной программе» мы рассказываем именно об этом – с учетом современных реалий, каких-то нюансов нашей страны, климата, возможностей людей и так далее. В этой программе есть уникальные знания, уникальная информация, которая собрана в одном месте и подана в популярной, простой и легкой форме. Человек посмотрел программу – и понимает, как ему действовать. Кроме того, он получил удовольствие, позитивные эмоции, потому что программа очень яркая, очень светлая, ее интересно смотреть, в ней есть юмор, неожиданные повороты, в ней достаточно хороший темпоритм, интересная драматургия, интересные герои, харизматичные, яркие, знающие эксперты. То есть это такое качественное, хорошее, добротное телевизионное шоу. Другой такой программы на нашем телевидении нет».

В первом выпуске проекта ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами будет обсуждать преимущества окрошки – популярного летом холодного супа, который хорошо утоляет чувство голода и жажду. Чем полезно это блюдо?

«Окрошка – не только легкое летнее блюдо, но и дополнительный источник воды, – объясняет диетолог Ольга Безуглая. – Вода содержится в свежих овощах и зелени. Кроме того, они дают организму много витаминов, минералов и растительной клетчатки. Тем, кто следит за весом, лучше всего делать окрошку с отварным мясом, заправляя кефиром низкой жирности или минеральной водой. Если любите традиционную окрошку на квасе, лучше покупать домашний квас без сахара или готовить его самим. Нежелательно есть окрошку перед сном, потому что квас может вызывать газообразование и вздутие живота. Есть люди, которым от окрошки лучше отказаться вовсе. Например, кефир и квас противопоказаны при язве, желчекаменной болезни, при обострении хронических заболеваний ЖКТ. И, конечно, сладкий квас противопоказан при сахарном диабете».

Какие ингредиенты для окрошки лучше выбрать: печеный картофель или сваренный в мундире, свежие огурцы или соленые, хрен или горчицу? Можно ли похудеть на окрошке? И какие секретные ингредиенты можно использовать, чтобы придать окрошке пикантный вкус? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Юлия Слива, диетолог Ольга Безуглая, шеф-повар Артур Протченко. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – народная артистка Украины Ольга Сумская.

«В каждой семье есть свой фирменный рецепт окрошки, мы любим готовить классический вариант с добавлением молодой картошки, редиса, огурцов, яиц и зелени, – рассказывает Ольга Сумская. – Мой главный секрет – базовые ингредиенты нужно очень мелко нарезать и залить квасом: блюдо получается питательным и ароматным. Признаюсь, раньше я побаивалась есть много окрошки – опасалась за фигуру, слишком уж она напоминает по составу салат «Оливье». Но благодаря «Полезной программе» я узнала, что эта еда низкокалорийная – всего 54 ккал на 100 мл, а значит, вкусная, полезная, да к тому же еще и диетическая!»

Программу, посвященную окрошке, смотрите завтра, 4 августа, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 5 августа, в 10:00 на «Интере» – программа о малине.

Полезные свойства малины ценились с давних времен. Ее считали целебной ягодой и использовали в народной медицине. И сегодня нередко мы задаемся вопросом о том, чем полезна малина? Можно ли с ее помощью вылечить простуду? Как лучше хранить эту ягоду? Какие необычные блюда из нее можно приготовить и сколько ягод съесть, чтобы не навредить здоровью, рассказали эксперты ток-шоу, среди которых – народная артистка Украины Оксана Пекун.

В четверг, 6 августа, в 10:00 в эфире «Интера» – выпуск «Полезной программы» о шашлыке.

Лето – самое время для пикников. Как правильно определиться с выбором мяса для шашлыка? Какое мясо более диетическое – свинина, говядина, баранина или курятина? В чем особенность приготовления рыбного шашлыка? Как отличить качественный продукт от некачественного? Из чего лучше сделать маринад, чтобы мясо получилось мягким и сочным? И какие продукты и напитки лучше всего сочетаются с шашлыком? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – актер Илья Ноябрев.

В пятницу, 7 августа, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе крыжовника.

Северный виноград – такое название получил крыжовник еще в древности за схожесть плодов с южной ягодой. В наши дни практически ни один огородный участок или сад не обходится без этого кустарника. В чем же польза этих вкусных плодов? На что обращать внимание при выборе ягод? Чем отличаются разные сорта крыжовника? И какие изысканные напитки, соусы и варенья можно из него приготовить? Звездный эксперт этого выпуска – телеведущая Мария Виноградова.

А в субботу, 8 августа, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу о креветках.

Креветки считаются деликатесом, и едим мы их не каждый день. За что их ценят диетологи? Кому врачи рекомендуют обязательно включать креветки в свой рацион? Все ли креветки вкусны и полезны? На что обратить внимание при выборе качественного товара? Сколько льда может содержаться в упаковке с креветками? Чем опасны замороженные несколько раз креветки? В каком виде их лучше употреблять – вареными, запеченными или маринованными? И как их правильно готовить? Звездный эксперт ток-шоу – певица Анна Добрыднева.