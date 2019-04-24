Ночные перекусы повышают склонность кожи к раку и старению



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endocrinolog63.ru

Выяснилось, что привычка есть по ночам может делать кожу особенно уязвимой перед риском повреждения

В частности, повышается ее склонность к раку и старению.

Согласно данным исследования, проведенного учеными из Юго-западного медицинского центра при Университете Техаса, употребление еды в ночное время пагубно сказывается на состоянии кожи – она становится в большей мере подверженной разрушительному влиянию ультрафиолета и склонной к ускоренному старению и развитию рака. Доводы исследователей были опубликованы в журнале Cell Reports.

Авторы проекта экспериментировали с мышами. Грызунам давали еду в дневное время. Если учесть, что мыши – ночные животные, кормление днем для них равноценно приему пищи людьми по ночам. Эксперимент показал, что мыши, которые ели не в соответствии со своими естественными биоритмами, чаще оказывались склонными к повреждению кожи при воздействии ультрафиолетовых лучей спектра В.

Объясняя реакцию кожи на употребление еды в неположенное время, ученые связали этот эффект с тем, что «фермент, который восстанавливает поврежденную от ультрафиолетовых лучей кожу - пигментная ксеродерма группы A - сдвинул свой цикл, чтобы быть менее активным в течение дня». По их словам, у животных, которых кормили в естественное для них время бодрствования, подобных изменений в поведении фермента не наблюдалось, и их кожа не оказывалась настолько беззащитной перед действием солнечных лучей.

Специалисты в очередной раз призвали не злоупотреблять едой по ночам.

Джерело: Medikforum.ru