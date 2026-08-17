На Закарпатті жінка народила четверту дитину, не знаючи про свою вагітність

Дитина народилася здоровою

На Рахівщині 26-річна жінка народила дитину, не знаючи про те, що була вагітна. Пологи відбулися поза межами лікарні. Про це пише «Главком» із посиланням на допис швидкої допомоги в горах Рахівщини.

Бригада медичної допомоги прибула на місце виклику, коли мати вже народила. Дитина та породілля перебували у задовільному стані.

Лікарі перевірили жінку та новонародженого і згодом доставили їх до лікарні. Як відомо, це були четверті пологи жінки, однак вона не знала про те, що перебувала при надії. У неї народився хлопчик вагою 2,450 кг. Дитина зʼявилася на світ доношеною.

«Нагадуємо: працівники екстреної медичної допомоги готові діяти у найрізноманітніших невідкладних ситуаціях, однак вони не замінюють акушерсько-гінекологічну допомогу. Якщо вагітність відома і термін пологів наближається, важливо завчасно підтримувати звʼязок із лікарем та не відкладати поїздку до пологового відділення до останнього моменту», – застерегли лікарі.

Нагадаємо, на Одещині бригада «швидкої» надала допомогу жінці, у якої вдома почалися пологи. Усе б нічого, ось тільки новоспечена матуся дізналася, що була вагітна, вже після того, як народила. Опівночі оперативна диспетчерська отримала виклик в одне з сіл до молодої жінки з температурою та болем у животі, виявилося, що жінка була вагітною.

Нагадаємо, у потязі з Івано-Франківська до Черкас народився хлопчик. Хлопчик зʼявився незадовго до прибуття поїзда до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надала необхідну домедичну допомогу. На момент висадки стан матері та дитини був задовільним.

До слова, у Києві пасажирка Uklon народила дитину просто в салоні автомобіля під час поїздки до пологового будинку. Майбутня мама їхала до пологового разом з акушеркою, однак дістатися медзакладу до початку пологів вони не встигли. Дитина народилася безпосередньо в автомобілі, а пологи прийняли в салоні.