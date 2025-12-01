Трамп пройшов МРТ і похвалився своїми розумовими здібностями

Президент США пройшов МРТ

Американський лідер Дональд Трамп, спілкуючись з представниками преси на борту президентського літака дорогою з Флориди до Вашингтона, похвалився своїми розумовими здібностями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Президент США, розповідаючи журналістам про проходження МРТ, заявив: «Це була всього лише магнітно-резонансна томографія. Якої частини тіла? Це був не мозок, тому що я пройшов когнітивний тест, добре з ним впорався і отримав відмінну оцінку, яку ви б не змогли отримати. Всім до побачення».

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – томографічний метод медичної візуалізації та дослідження внутрішніх органів і тканин з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу (ЯМР). Цей метод дає змогу одержати висококонтрастне зображення тканин тіла, і тому його широко застосовують у медицині, у візуалізації тканин мозку, серця, м'язів, а також новоутворень, порівняно з іншими методами медичної візуалізації.

Нагадаємо, що 27 жовтня Дональд Трамп уперше поділився подробицями свого останнього медичного обстеження, під час якого йому зробили магнітно-резонансну томографію. Політик заявив, що результати виявилися «ідеальними».

До слова, 25 листопада президент США Дональд Трамп звинуватив The New York Times у брехні та назвав видання «ворогом народу» після виходу матеріалу, де журналістка писала про ознаки старіння і зменшення його енергійності на посаді глави держави.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп на пресконференції розлютився на журналістку та назвав її тупою.