Знайдено прихований провокатор важкої депресії

Важка депресія з атиповими симптомами та психозом може бути спричинена не лише класичними порушеннями «хімії мозку», а й системним збоєм в імунній системі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати дослідження південнокорейських вчених, опублікованого у престижному журналі Advanced Science.

Дослідники вивчили невелику групу молодих жінок із важкою атиповою депресією та психотичними проявами, порівнявши їхні показники зі здоровими учасницями.

Атипова депресія часто протікає приховано, без типових ознак (знижений настрій, уповільнене мислення), маскуючись під інші хвороби (головний біль, хронічні запори, шкірні висипання, безсоння). У крові пацієнток з депресією виявили підвищені рівні специфічних білків.

DCLK3 та CALY – зазвичай асоційовані з нервовою тканиною. C5 – компонент системи комплементу, що бере участь у запальних процесах. Спостерігалося зміщення імунної системи в бік хронічного запалення: зростання рівня нейтрофілів та моноцитів (маркери запалення), скорочення кількості лімфоцитів.

Щоб оцінити вплив цих змін, вчені створили мініатюрні моделі мозкової тканини (органоїди) з клітин крові учасниць. Органоїди пацієнток росли повільніше, були меншими та містили менше зрілих нейронів. У них було більше клітин із ознаками загибелі. При моделюванні стресу «міні-мозок» пацієнток реагував різкіше і менш стабільно.



Автори дослідження припускають, що така форма депресії може виникати на тлі одночасного порушення імунної та нервової систем.

У майбутньому, комбінація аналізу білків (DCLK3, CALY, C5) у крові разом з оцінкою клітинних моделей мозку може стати основою для більш точної діагностики та індивідуалізованого підбору терапії при важких психотичних депресіях. Висновки дослідження наразі вимагають перевірки на значно більших вибірках.

