Жінки масово потрапляють до лікарень через новий бьюті-тренд

Люди все частіше роблять собі філери вдома самостійно

Ін'єкції краси стали настільки популярними, що дехто намагається робити їх самостійно. Однак косметологи попереджають: домашні процедури з ботоксом або філерами можуть призвести до серйозних ускладнень. Про це пише «Главком» із посиланням на Allure.

Пластичний хірург Теда Контіс розповіла про пацієнтку, яка вводила собі філер у губи вдома. Вона купувала філери онлайн, роками робила собі ін'єкції та потрапила у біду. Голкою потрапила до головної артерії губи та перервала кровопостачання, що призвело до проблем.

«Нейротоксини з дивними торговими назвами – про які я ніколи не чула, не за звичайним протоколом. Найстрашніше в цьому те, що це за продукти? Звідки вони беруться? Чи справді філери – це гіалуронова кислота? Чи вони стерильні?» – додала Теда Контіс.

Філери – це препарати, які мають консистенцію гелю. Їх ін'єкційно вводять під шкіру для розгладження зморшок, корекції овалу обличчя або збільшення об’єму губ, щік та вилиць. Препарати заповнюють м'які тканини і закріплюються на своєму місці, забезпечуючи необхідну форму та об'єм. Ефект зберігається від 6 місяців до 1,5 року.

Доктор медичних наук, сертифікований пластичний хірург Лаура Гарсія-Родрігес розповіла, що лікувала численні ускладнення від ін'єкцій, включаючи гулю розміром із шишку від невдалих домашніх ін'єкцій у губи.

В іншої пацієнтки на кінчику носа утворилася рана розміром із монету, яка досягала до хряща. «Ще одна пацієнтка вколола собі щось в лоб – ніколи не знаєш, що знайдеш в інтернеті – і вся права сторона її чола стала темною, фіолетовою і болючою. Це була судинна проблема – ця ділянка тиждень була позбавлена ​​кисню. Іноді нерви відновлюються, а іноді ні», – додала вона.

Тривожне зростання кількості підроблених ін'єкційних препаратів становить серйозну загрозу для безпеки пацієнтів. Важливо придбати ін'єкційний препарат, схвалений FDA, який відпускається лише за рецептом.

До того ж, якщо ви введете філер не в те місце, то ви паралізуєте м'яз, він стає неактивним.А заблокована коронарна артерія може спричинити серцевий напад. В інших випадках припинення кровопостачання тканин може призвести до ускладнень, включаючи постійну сліпоту, некроз (відмирання шкіри) та рубцювання.

До слова, щороку у світі проводиться від дев'яти до 11 млн ін’єкцій ботоксу, а за останні 20 років їх кількість зросла на 459%. Водночас популярність процедури породжує нові тренди та дискусії щодо її безпечності та ефективності.