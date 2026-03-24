«Будете жити сто років». 100-річна ювілярка з Тернопільщини назвала секрет свого довголіття

Довгожителька, яка пережила Другу світову війну, мріє, щоб війна в Україні скоріше закінчилася

Довгожителька Анастасія Зарицька відзначила свій ювілей, їй виповнилося 100 років. Жінка назвала головний секрет свого довголіття та розповіла про своє життя довжиною в століття. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Тернопіль.

100-річна тернополянка має двоє дітей, троє онуків, семеро правнуків і двох праправнуків. Вона продовжує садити город, вирощує та продає малину й займається господарством. Довгожителька почувається добре попри свій поважний вік. Вона кожну неділю ходить до церкви та сільської ради, які розташовані за кілометр від її будинку.

Анастасія Зарицька розповіла, що саме це і є секретом її довгого життя. «Треба робити всіляку роботу: сіяти, орати, сікти, копати, трошки відпочивати – і будете жити сто років», – радить довгожителька.

Тернополянка також поділилася історією свого життя. Анастасія Зарицька народилася 15 березня 1926 року. У 20 років жінка вийшла заміж за Андрія Зарицього, він був поштарем. Чоловік довгожительки помер 20 років тому. Наразі жінка живе сама, однак вона не залишається наодинці, адже вона має дітей та чимало онуків. Вони допомагають 100-річній жінці рубати дрова, прибирати тощо.

Більшість часу Анастасія Зарицька працювала в колгоспі: «Наробилися тяжко. Ще люди спали, а ми вже йшли на роботу. А що зробимо? Десь із 1945 року тяжко напрацювалися. Нині трішки бараболь садимо».

Вона згадала ті часи та розповіла, яким було її життя, коли почалася Друга світова війна. Тоді вона була ще підлітком, тож пам’ятає події того часу.

«Я одну війну пережила, а тепер уже друга. Але такої війни не було, щоб стільки років тривала. Нині вони Бога не бояться. Коли була та війна, то в Козлові стояли, у Тернополі стояли, ніхто не стріляв. Десь о 3 годині по обіді почали йти до нас із Козлова.Ми ховалися в льосі, але я не хотіла ховатися. У першій лінії йшла росіянка з росіянином, вітаються до мене й питають: «А де фріц?«Я кажу: «Там». Вони пішли коло церкви. А потім почали їхати танки, машини, піхота. І довго вони тут не були. Вночі стріляли, а на ранок уже в Конюхах. Цілий тиждень ми перечікували, то все в другому селі – Великій Плавучі. Корову взяли туди, там доїли. Але німці були добрі, я вам так скажу. Добрі», – розповіла Анастасія Зарицька. Тоді дідуся Анастасії Зарицької, його синів та невісткою забрали до Сибіру, а ще двох синів убили.

Війна в Україні, яка триває сьогодні, також торкнулася тернополянки, чоловік її онуки з 2014 року стоїть на захисті країни. «Я хочу вже вмирати, але ще мушу подивитися, чи закінчиться війна. Хочу знати, чи буде та Україна, чи не буде. Щоб війна завершилася, то ми всі за те», – зазначила жінка.

Нагадаємо, Валентина Ксьондзик з Волині відзначила свій день народження, 20 березня їй виповнився 91 рік. Попри свій вік жінка залишається життєрадісною, щирою та активною. Довгожителька розповіла про історію та головний сенс свого життя.