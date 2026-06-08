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19-річна тернополянка стала доноркою для своєї матері з рідкісною хворобою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Наталія Дзісяк мала рідкісне захворювання крові
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Донька пацієнтки стала її доноркою із 50% сумісності

19-річна Катерина Дзісяк стала доноркою стовбурових клітин для своєї мами. Дівчина була готова на все, аби знову побачити усмішку найріднішої людини. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Першого медичного обʼєднання Львова.

45-річна Наталія Дзісяк мала рідкісну хворобу крові – апластичну анемію. Це захворювання крові, через яке кістковий мозок перестає виробляти найважливіші типи клітин крові: еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Тернополянка була однією з 2-3 людей із таким захворюванням. «Мені сказали, що моя кров пуста. Першою думкою було: чому саме я? Я багато плакала, але все ж повірила, що Бог і лікарі допоможуть мені», – розповіла жінка.

Врешті пацієнтка звернулася до лікарів у Львові, де їй повідомили, що вона потребує донора. Однак його пошук виявився найскладнішим.

«Пані Наталії була показана ТКМ, однак найбільшою проблемою став пошук донора. Донор мав би мати сумісність 10/10 або 9/10. Серед міжнародних реєстрів знайшовся донор, але його треба було чекати місяці. Ми не могли чекати, адже стан Наталії стрімко погіршувався, у неї вже було грибкове ураження печінки, її організм практично не мав імунітету, і навіть звичайна вірусна хвороба могла стати смертельною», – розповіла лікарка Соломія Глуховська.

Донька жінки, Катерина Дзісяк, була готова стати доноркою для своєї мами, однак їхня сумісність складала 50%. Лікарі вирішили дати шанс Наталії Дзісяк та провели трансплантацію. Перед операцією Наталія Дзісяк пройшла низку обстежень та процедур, зокрема курс хіміотерапії, стимуляцію та забір донорських клітин кісткового мозку у Катерини Дзісяк.

Наталія та Катерина Дзісяк (у центрі на фото) із лікарями
Наталія та Катерина Дзісяк (у центрі на фото) із лікарями
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

«І останній та найважливіший етап – це сама алогенна гаплоідентична трансплантація кісткового мозку. Її виконали методом звичайної інфузії, що подібний до переливання крові. А далі – найскладніше. Це перебудова імунної системи після пересадки. У цей період головним завданням медиків було не допустити, аби донорські клітини почали атакувати організм реципієнтки. Будь-яка вірусна або ж бактеріальна інфекція могла вбити Наталію, тому майже 3 тижні після ТКМ вона перебувала в спеціально облаштованій ізольованій палаті», – йдеться у дописі лікарні.

Наразі після операції минув місяць. Наталію Дзісяк вже виписують з лікарні, а її донька радіє одужанню своєї мами. «Я дуже щаслива, що нарешті бачу посмішку мами – її так давно не було», – сказала дівчина.

Нагадаємо, 43-річний Іван Подлєднєв, який страждав на цироз печінки останньої стадії, не мав часу для очікування посмертного донора. Тож його дружина 48-річна Світлана Подлєднєва віддала йому частину своєї печінки. Операція пройшла успішно і львівські лікарі трансплантували хворому орган. 

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Теги: лікарня сім'я донор

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