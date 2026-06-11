Співачка Камалія вдруге опинилася у лікарні та розповіла про свій стан

Камалія показалася під крапельницями у лікарняному ліжку

Українська співачка Камалія вдруге опинилася у лікарні. Артистка почала лікування у стаціонарі та розповіла про свій стан. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

Камалія показалася на лікарняному ліжку під крапельницями. За її словами, вона повернулася до лікарні після концертів, адже спочатку була змушена відмовитися від допомоги медиків та госпіталізації через заплановані виступи.

«Пам’ятаєте ту історію, коли у п’ятницю мене забрала швидка допомога? Тоді лікарі наполягали на госпіталізації, але я відмовилася від стаціонару, бо вже в неділю на мене чекав сольний концерт у Кременчуці. І ось я тут. Виконую свою обіцянку та займаюся здоров’ям під наглядом чудових лікарів», – пояснила зірка.

Камалія показалася під крапельницями у лікарняному ліжку фото: скриншот Іnstagram/kamaliyaofficial

фото: скриншот Іnstagram/kamaliyaofficial

Напередодні Камалія розповідала, що її самопочуття погіршилося, тож їй довелося викликати швидку. Як пояснила артистка, у неї відбулося загострення старої хвороби.

«Друзі, вчора мій організм вирішив влаштувати мені «позаплановий концерт». Загострилася стара болячка, довелося звернутися по допомогу та викликати швидку», – розповідала виконавиця.

Камалія викликала швидку допомогу фото: скриншот Іnstagram/kamaliyaofficial

Тоді ж зірка припустила, що проблеми зі здоров’ям викликав стрес та перевантаження через роботу. Тож нині вона перебуває під наглядом медиків та лікується.

Нагадаємо, бізнес-центр української співачки Камалії постраждав внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 2 червня. Зірка поділилася подробицями та показала наслідки обстрілу. Бізнес Камалії втретє за останні 16 днів зазнав атаки Росії.

Також повідомлялося, на фронті загинув двоюрідний брат співачки Камалії Сергій Канатніков-Прядко. Камалія розповіла, що її брат декілька разів отримував поранення та після лікування завжди повертався на службу. Однак після чергового поранення військового не вдалося врятувати.