100-річний голлівудський актор назвав секрет довголіття

Поради актора, як прожити довге життя, підтверджує низка досліджень

100-річний американський актор та комік Дік Ван Дайк поділився секретом свого довголіття. Наукові дослідження підтвердили слова актора, адже секрет його довголіття дійсно може допомогти прожити довше. Про це пише «Главком» із посиланням на Science Alert.

Дік Ван Дайк заявив, що в його житті немає гніву та ненависті. «Я завжди думав, що гнів і ненависть – це те, що роз’їдає людину зсередини. І я ніколи по-справжньому не міг розвинути почуття ненависті. Були речі, які мені не подобалися, люди, яких я не схвалюю і не люблю. Але я ніколи по-справжньому не міг ненавидіти до сліз», – розповів актор. До слова, у грудні 2025 року Дік Ван Дайк відзначив свій 100 день народження.

У виданні зазначається, що секрет довголіття Дік Ван Дайка дійсно може бути дієвим. «Численні дослідження показали, що низький рівень стресу та підтримка позитивного, оптимістичного світогляду корелюють з довголіттям», – йдеться у статті.

Дік Ван Дайк поділився секретом свого довголіття фото: Вікіпедія

Зокрема, журналісти посилаються на дослідження 1930-х років, яке виявило, що люди, які мали більше позитивних емоцій протягом життя, прожили на 10 років більше за інших.

Слова довгожителя підтверджують ще одне дослідження, яке провели у Великій Британії. За його результатами, оптимісти жили на 11-15% довше, ніж песимісти. Ще один експеримент також доводить, що оптимісти мають довше життя. Зокрема під час дослідження виявилося, що люди, які протягом життя надають перевагу позитиву, мають більшу ймовірність, аби дожити до 90 років.

Науковці пояснюють, що гнів має поганий вплив на роботу серця людини. Йдеться про такі процеси в організмі, як викид адреналіну та кортизолу. Тому навіть тимчасовий гнів може викликати погіршення роботи серця.

