Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

100-річний голлівудський актор назвав секрет довголіття

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Актор Дік Ван Дайк у грудні 2025 року відзначив свій 100 день народження
фото: АР

Поради актора, як прожити довге життя, підтверджує низка досліджень

100-річний американський актор та комік Дік Ван Дайк поділився секретом свого довголіття. Наукові дослідження підтвердили слова актора, адже секрет його довголіття дійсно може допомогти прожити довше. Про це пише «Главком» із посиланням на Science Alert.

Дік Ван Дайк заявив, що в його житті немає гніву та ненависті. «Я завжди думав, що гнів і ненависть – це те, що роз’їдає людину зсередини. І я ніколи по-справжньому не міг розвинути почуття ненависті. Були речі, які мені не подобалися, люди, яких я не схвалюю і не люблю. Але я ніколи по-справжньому не міг ненавидіти до сліз», – розповів актор. До слова, у грудні 2025 року Дік Ван Дайк відзначив свій 100 день народження.

У виданні зазначається, що секрет довголіття Дік Ван Дайка дійсно може бути дієвим. «Численні дослідження показали, що низький рівень стресу та підтримка позитивного, оптимістичного світогляду корелюють з довголіттям», – йдеться у статті.

фото: Вікіпедія

Зокрема, журналісти посилаються на дослідження 1930-х років, яке виявило, що люди, які мали більше позитивних емоцій протягом життя, прожили на 10 років більше за інших.

Слова довгожителя підтверджують ще одне дослідження, яке провели у Великій Британії. За його результатами, оптимісти жили на 11-15% довше, ніж песимісти. Ще один експеримент також доводить, що оптимісти мають довше життя. Зокрема під час дослідження виявилося, що люди, які протягом життя надають перевагу позитиву, мають більшу ймовірність, аби дожити до 90 років.

Науковці пояснюють, що гнів має поганий вплив на роботу серця людини. Йдеться про такі процеси в організмі, як викид адреналіну та кортизолу. Тому навіть тимчасовий гнів може викликати погіршення роботи серця.

Також повідомлялося, американка Джоан Айхнер нещодавно відсвяткувала своє 100-річчя. Жінка розповіла, що допомогло їй прожити стільки років та назвала головні секрети свого довголіття. Свій ювілей 100-річна Джоан Айхнер відсвяткувала в спортивному центрі Moody Family YMCA у Далласі, мешкає жінка в Техасі. До центру YMCA Джоан Айхнер приєдналася ще 30 років тому, коли приїхала з Англії до Техасу, щоб бути ближче до онуків. 

Теги: здоров'я наука голлівудський актор поради довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua