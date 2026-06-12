Новий ведучий «Караоке на Майдані» переніс четверту складну операцію

Артист розповів про свій стан після операції

Репер Хас, який цьогоріч став новим ведучим шоу «Караоке на Майдані», переніс операцію. Що наразі з артистом, розповіла його співведуча в програмі «Ранок Вдома» Дарія Кудімова, пише «Главком».

Хасу зробили операцію на нирці через вроджену ваду, через що він зник з екранів. За словами Дарії Кудімової, після втручання її колега відновлюється на лікарняному. Це була планова четверта операція, яку переніс Хас.

«Сонечко наше, ти знаєш, що ми за тобою дуже скучили! Ми тебе дуже підтримуємо й чекаємо в студії «Ранку Вдома». Відпочинь і повертайся», – сказала ведуча.

Хас став новим ведучим «Караоке на Майдані» фото: Іnstagram/khassan_khaidar

Ведучий також розповів про свій стан та зізнався, як почувається після операції. Цим він поділився в приватному Telegram-каналі. «Я би назвав свій стан задовільним після операції, не можу сказати, що почуваю себе «вау». У нашій заліковці поставили би задовільно», – сказав телеведучий.

Також Хас звернувся до своїх прихильників та подякував за підтримку, яку він отримує під час лікування. «Всім велике дякую за підтримку! Точно далеко не «вау» період у житті, бо якось усе на купу… Кажуть, шо нам не підкидають того, що нам не під силу», – написав репер.

Нагадаємо, новий ведучий «Караоке на майдані» репер Хас, справжнє ім’я якого Назар Хассан, заявив про проблеми зі здоров’ям, через що він уже два роки не виступає як артист. 35-річний Назар Хассан розповів, що має вроджену ваду нирки. Хвороба знову нагадала артистові про себе, тож нині він лікується. Артист зізнався, що йому складно жити без виступів на сцені.

Як повідомляв «Главком», новим ведучим шоу «Караоке на майдані» став український хіп-хоп-співак Хас, справжнє ім’я якого Хайдар Алієвич Хассан. Ведучий з’явиться в нових випусках «Караоке на майдані», яке повернеться на телеекрани українців 10 травня. До слова, знімання оновленого випуску шоу вже відбулося в Києві.