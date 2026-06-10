Чому манікюр в ультрафіолетових лампах шкідливий? Лікарка Ольга Богомолець розповіла про наслідки

Українки розкритикували лікарку через її заяву про шкоду «ультрафіолетового манікюру»

Манікюр з використанням ультрафіолетових ламп шкодить нігтям. Як повідомляє «Главком», про це заявила професорка та дерматологиня Ольга Богомолець, пояснивши, яку шкоду нігтям спричиняє сучасний манікюр.

Чому манікюр під ультрафіолетовими лампами є шкідливим

За словами дерматологині Ольги Богомолець, робити манікюр в ультрафіолетових лампах категорично заборонено. Лікарка пояснила, що ультрафіолетове випромінювання в лампах для манікюру може викликати меланоніхію – стан, при якому на нігтьовій пластині з'являються коричневі або чорні смуги чи плями.

«Саме ці лампи, які впливають на нашу шкіру вище нігтя, будуть провокувати меланоніхію. Буде вищий ризик, що вона виникне і може спровокувати її переродження», – зауважила фахівчиня.

Натомість Ольга Богомолець пропонує робити звичайний манікюр, який не шкодить здоров’ю нігтів. «Тому ультрафіолетовий манікюр категорично заборонений, а звичайний, звісно, можете робити», – резюмувала експертка.

Що думають українці про наслідки сучасного манікюру

Під дописом Ольги Богомолець, де вона наголосила на забороні «ультрафіолетового манікюру», користувачі висловили свої думки щодо цього. Деякі коментатори погодилися із думкою лікарки. Українки розповіли, що свідомо відмовилися від покриття нігтів гель-лаком:

«Свідомо відмовилася від гель-лаку, вже майже 5 місяців. Шкодую, що раніше це не зробила, природні нігті виглядають красиво і, головне, безпечно для здоров’я. Щиро дякую за це відео, здоров’я має бути першочергово».

фото: скриншот Olga Bogomolets/Facebook

«В країнах ЄС такий манікюр заборонено. Як тільки прийняли рішення, я відмовилася від гель-лаку. Слава Богу, робила всього пару разів».

«Як би це донести підліткам?»

фото: скриншот Olga Bogomolets/Facebook

«Дякую, не знала про такі ризики. Не роблю вже давно манікюр з покриттям, тобто з лампою, чомусь вже давно не приваблює. Роблю просто гігієнічний».

«Відмовилась від гель-лаку і щаслива! Він дуже мені нігті зіпсував, ледве відновила! І дуже радію, що повертається тренд на натуральність».

фото: скриншот Olga Bogomolets/Facebook

«Ні, не роблю. І дякую за попередження».

Я в свої 43 мала необережність зробити разок це покриття. Наслідок вразив мене, після зняття тиждень нігті були такі чутливі, що відчували воду, вітер, дотик».

Українки розкритикували лікарку через її заяву про шкоду «ультрафіолетового манікюру»

Серед коментаторів були й прихильники версії того, що подібний манікюр не шкодить нігтям.

«Слідкувала за вами до цього абсурдного посту. Вже тисячу разів пояснювали експерти, що не гель-лак псує нігті, а в першу чергу механічний вплив фрезера у криворукого майстра. Якби ваша версія була 100%: жінки, які роблять на постійній основі покриття гель-лаком протягом 10 років і більше, знаю особисто таких, давно вже б мали такі проблеми. Скажіть, що у нашому світі є нешкідливим?»

Крім цього, жінки, які роками роблять манікюр, зауважили, що не мали ніяких проблем з нігтями:

«Через вікові зміни рятую нігті тільки гель-покриттям. Донька займається вже 20 років цим, я, звісно, роблю у доньки. Все гаразд».

фото: скриншот Olga Bogomolets/Facebook

«Більше 20 років користуюсь такою послугою. Перший раз про таке чую».

Також користувачі висловили свої сумніви стосовно наукового підтвердження шкоди «ультрафіолетового манікюру», про яку заявила дерматологиня:

«Шановна лікарко, а є дослідження, може? Чи це ви самі придумали?»

фото: скриншот Olga Bogomolets/Facebook

«Цікаво було б почитати статистику захворювання через лампу».

До слова, лікарка Ольга Богомолець розповідала, що середня тривалість життя чоловіків в Україні становить лише 67 років, що фактично позбавляє їх можливості скористатися пенсією, за яку вони сплачували внески протягом життя.