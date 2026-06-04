У дитини з'явилися проблеми із зором через доброякісну пухлину

У Львові лікарі провели складну операцію 8-річному Юрчику з Волині. Медики видалили юному пацієнту одну з найскладніших пухлин дитячого віку. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Центра Дитячої Медицини.

У 8-річного Юрчика раптово виникли проблеми із зором, в нього виявили косоокість одного ока та двоїння в очах. Після цього батьки відвели дитину до офтальмолога, а потім до невролога. Врешті Юрчику провели додаткові обстеження та виявили отвір у ділянці середньої черепної ямки.

Врешті медики виявили у дитини доброякісну пухлину – краніофарингіома. За словами лікарів, такі пухлини зазвичай є доброякісними та ростуть повільно. Однак їхнє розташування може спричиняти гормональні, зорові й неврологічні порушення.

Лікарі видалили 8-річному хлопчику з Волині одну з найскладніших пухлин фото: Центр Дитячої Медицини/Facebook

У Юрчика ця пухлина росла швидко, що негативно впливало на його зір та фізичний розвиток.

«Пухлина розташовувалася глибоко в мозку, поруч із важливими судинами, зокрема розгалуженнями середньої мозкової артерії. Частину її кістозних компонентів неможливо було видалити одночасно: вони були в різних ділянках. Один із них тиснув на стовбур мозку, де розташовані центри дихання, серцебиття, рухів очей, рухів кінцівок і інших. Під час операції ми працювали у дуже вузьких «коридорах», приблизно 1 на 1,5 см між зоровими нервами та внутрішньою сонною артерією. Ризики були надзвичайно високі: від втрати зору до критичних порушень життєвих функцій», – розповів нейрохірург Михайло Ловга.

фото: Центр Дитячої Медицини/Facebook

Тож лікарі провели операцію з видалення пухлини та видалили більшу її частин, ніж планували. «Невелика частина залишилася, оскільки щільно прилягає до лівого зорового нерва, і її видалення могло б загрожувати дитини сліпотою. Тому за станом пацієнта надалі уважно спостерігатимуть фахівці», – пояснили лікарі.

Нагадаємо, у Львові лікарі виконали складну малоінвазивну операцію 22-річній дівчині, видаливши кісту розміром із волейбольний м’яч. 22-річна пацієнтка мала кісту великих розмірів, яку лікарі виявили під час обстеження. Однак розмір утворення став проблемою для втручання, оскільки його діаметр сягав 20 сантиметрів.