Лікарі пересадили нирку 15-річному сину військового: батько не зміг стати донором через рак

Підліток з дитинства страждає через низку хвороб

У Львові лікарі пересадили нирку 15-річному сину військового Андрію з Кривого Рогу. Донором хлопчика мав стати його батько, однак у захисника виявили рак. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Дитячу лікарню Святого Миколая.

Андрій народився із вадою серця, а у п'ять років йому діагностували синдром Кіарі (вроджене захворювання головного мозку). У 14 років у підлітка виявили ниркову недостатність, яка стала причиною перелому шийки стегна.

«Хлопчик, якого тоді перевели на гемодіаліз, міг залишитися лежачим. Аби цього не допустити, наші спеціалісти застосували унікальну для України інноваційну технологію зрощення кісток шляхом введення стовбурових клітин. І їм вдалося поставити Андрійка на ноги», – розповіли лікарі.

Лікарі пересадили нирку 15-річному сину військового Андрію з Кривого Рогу фото: Дитяча лікарня Святого Миколая/Facebook

Однак Андрій досі потребував трансплантації. Донором хлопчика мав стати його батько-військовий, який підходив йому за показниками. Проте під час обстежень лікарі виявили у чоловіка онкологію.

Тоді родина Андрія була у розпачі. Проте одного вечора мамі хлопчика Наталі зателефонували і повідомили, що для її сина знайшовся донор: «У вас є 20 хвилин на збори! Знайшовся донор нирки для вашого сина». «Через 20 хв ми вже сиділи, хто в чому, в машині. 12 годин дороги з Кривого Рогу ми пролетіли на одному диханні, нас навіть двічі зупиняла поліція. Але коли правоохоронці дізнавалися, що ми летимо на операцію, де на нас чекає нирка, вони просто бажали нам успіху й відпускали», – розповіла Наталя.

Лікарі пересадили підлітку нирку від посмертного донара фото: Дитяча лікарня Святого Миколая/Facebook

Врешті Андрій отримав нову нирку. Нині на нього чекає ще одна операція на головному мозку. Батько Андрія проходить лікування від раку. «Ця дитина – приклад того, що навіть найскладніший комплекс діагнозів – це не вирок, якщо розставити правильні пріоритети й діяти однією командою», – сказала керівниця блоку трансплантології Лілія Грицків.

Нагадаємо, у Львові лікарі пересадили серце 18-річному Максиму Колосу зі Львівщини, батько якого з початку повномасштабного вторгнення стоїть на захисті країни. Спочатку лікарі поставили хлопця в лист очікування на донорське серце. А за 10 днів з’явився донор, однак батько Максима Колоса мав того дня повертатися на фронт до Запоріжжя. Проте після звістки про трансплантацію керівництво дозволило військовому затриматися та підтримати сина.