Ученые доказали, что мужчинам бесполезно спорить с женщинами



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ubsplash / @jwimmerli

Народная мудрость получила подтверждение ученых

Специалисты из Каролинского института в Швеции попытались разобраться в когнитивных способностях мужчин и женщин. Они изучили более 600 работ, написанных с 1973 по 2013 год. Время было потрачено не зря. Оказалось, что у женщин лучше развита эпизодическая память, что дает им преимущество в спорах. «Это преимущество варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить», – цитирует Daily Mail одного из авторов исследования, Мартина Асперхольма.

Специалисты доказали, что представительницы прекрасной половины человечества лучше мужчин запоминают события из своей жизни и конкретные даты. У сильного пола развита лишь пространственная память. Мужчинам, например, проще запомнить путь к своей машине, оставленной на парковке.

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