Ученые доказали, что мужчинам бесполезно спорить с женщинами
Народная мудрость получила подтверждение ученых
Специалисты из Каролинского института в Швеции попытались разобраться в когнитивных способностях мужчин и женщин. Они изучили более 600 работ, написанных с 1973 по 2013 год. Время было потрачено не зря. Оказалось, что у женщин лучше развита эпизодическая память, что дает им преимущество в спорах. «Это преимущество варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить», – цитирует Daily Mail одного из авторов исследования, Мартина Асперхольма.
Специалисты доказали, что представительницы прекрасной половины человечества лучше мужчин запоминают события из своей жизни и конкретные даты. У сильного пола развита лишь пространственная память. Мужчинам, например, проще запомнить путь к своей машине, оставленной на парковке.