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    Здоровье

    Ученые доказали, что мужчинам бесполезно спорить с женщинами

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    <div class="_33qjA"><header class="_2-NN4 _307c3"> <div class="HAAez _2iWc-"> <div class="_80uCh"> <div class="_2tX2R">ubsplash / @jwimmerli</div> </div> </div> </header></div> - Ученые доказали, что мужчинам бесполезно спорить с женщинами
    ubsplash / @jwimmerli

    Народная мудрость получила подтверждение ученых

    Специалисты из Каролинского института в Швеции попытались разобраться в когнитивных способностях мужчин и женщин. Они изучили более 600 работ, написанных с 1973 по 2013 год. Время было потрачено не зря. Оказалось, что у женщин лучше развита эпизодическая память, что дает им преимущество в спорах. «Это преимущество варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить», – цитирует Daily Mail одного из авторов исследования, Мартина Асперхольма.

    Специалисты доказали, что представительницы прекрасной половины человечества лучше мужчин запоминают события из своей жизни и конкретные даты. У сильного пола развита лишь пространственная память. Мужчинам, например, проще запомнить путь к своей машине, оставленной на парковке.

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    мужчина и женщина
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