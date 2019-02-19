Ученые из Йельского университета доказали, как депрессия влияет на мозг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: unsplash / @fairytailphotography

Чем дольше человек пребывает в угнетенном состоянии, тем хуже работают его мозговые клетки. А со временем они начинают отмирать

Депрессию вполне можно назвать чумой 21-го века. Она не только убивает душу, она, оказывается, еще и убивает тело. Если точнее - мозг. Ученые Йельского университета доказали, что чем дольше человек пребывает в депрессивном состоянии, тем хуже работает его мозг. Он стареет и умирает. Причем в прямом смысле слова.

Свои выводы американские исследователи подтвердили при помощи новой технологии сканирования головного мозга. Они увидели, что у людей, долгое время страдающих депрессией, нейронные связи гораздо слабее, чем у оптимистично настроенных граждан. И чем дольше и глубже депрессия, тем слабее работает мозг.

Так что, если не хотите остаться инвалидами, советуем не затягивать с лечением депрессии. Кроме лечения обычно таким людям нужна и психологическая поддержка, так что не отвергайте тех, кто хочет вам помочь.

Депрессивные состояния свойственны не только простым людям, но и звездам шоу-бизнеса. Недавно стало известно, что звездный канадский артист Джастин Бибер впал в депрессию. Музыкант признался, что еле находит силы, чтобы подняться утром с постели, общение с окружающими тоже происходит для него с большим трудом.