Сі Цзіньпін готує удар по США. З якими країнами Китай формуватиме коаліцію

Пекін активно поновлює контакти з союзниками США в Європі, Японії та Південній Кореї

Дипломатам КНР доручено розробити кампанію проти торгівельної політики США, інформує агентство Reuters з посиланням на джерела, пише «Главком».

За їхніми даними, Пекін уже встановив контакти із союзниками США в Європі, Японії та Південній Кореї.

Голова КНР Сі Цзіньпін зараз перебуває з візитом у В'єтнамі – одному з великих промислових центрів Південно-Східної Азії. Більшість імпортованих товарів надходить до В'єтнаму з Китаю, при цьому основним експортним ринком країни є США, уточнює Reuters.

Після В'єтнаму Сі Цзіньпін відвідає Малайзію і Камбоджу, що розцінюється як прагнення Пекіна сформувати новий альянс.

Нагадаємо, Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю.На думку експертів, по-перше, у світі усвідомили ненадійність США під проводом Трампа. По-друге, зовнішня політика країни стала критично залежною від ринку державного боргу.

До слова, влада КНР ухвалила рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.