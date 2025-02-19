ЄС змусить громадян їсти комах? Видання Euronews дало роз'яснення

Порошок із личинок можуть додавати до хліба, макаронів та іних продуктів, що викликало обурення у суспільстві

Користувачі у соцмережах і політики звинувачують Європу у зраді фермерів через дозвіл робити порошок із личинок хробаків, і використовувати його у раціоні

В інтернеті з'явилися твердження, що Європейський Союз нібито допустив на ринок небезпечні продукти харчування на основі комах. Це сталося після того, як у лютому було схвалено продукти, що містять жовтого борошняного хробака, обробленого ультрафіолетом. Невірні твердження в мережі походять від акаунтів євроскептиків, європейських ультраправих політиків, а також американських правих конспірологів. Про це пише Euronews.

«Через екологічне божевілля вони ризикують отруїти цілий континент, щоб конкурувати з тваринництвом», – заявив Флоріан Філіппо, президент французької конспірологічної та жорстко євроскептичної партії Les Patriotes, у відеоролику, опублікованому у соцмережі X, який зібрав понад 200 тис. переглядів.

Des larves dans nos aliments (pains, compotes, pâtes, etc) à partir de ce lundi à cause de l’UE !



Jusqu’à 4 grammes tous les 100 grammes ! 🐛😱#Frexit d’urgence pour une alimentation sûre et saine ! 🇫🇷



Tout est expliqué en 80 secondes ! ⤵️ pic.twitter.com/EYXld7F4I6 — Florian Philippot (@f_philippot) February 9, 2025

Чи є для цих заяв хоч якась основа?

Нагадаємо, минулого понеділка Європейська комісія схвалила використання до 4% жовтого борошняного хробака, обробленого ультрафіолетом, у таких продуктах, як хліб, сир та макарони.

Це вже п'ятий вид продуктів харчування на основі комах, який Брюссель дозволив з 2021 року в рамках ширшої стратегії ЄС щодо зниження впливу ланцюга постачання продуктів харчування на довкілля.

Комахи широко розглядаються як альтернативне джерело білка порівняно з м'ясом, вирощеним на фермах, оскільки населення планети продовжує зростати. Французька компанія Nutri'Earth отримала дозвіл на продаж нового порошку із борошняних хробаків, обробленого ультрафіолетом. Європейська комісія визначає продукти харчування на основі комах як «нові продукти», також відомі як «інноваційні продукти», або ті, що традиційно вживаються в їжу за межами Європи.

У багатьох країнах Африки та Південної Америки вживання комах є традиційною практикою, у той час як у Європі комахи проходять сувору перевірку, перш ніж вони можуть бути допущені до продажу.

Це включає оцінку Європейського управління з безпеки харчових продуктів (EFSA), незалежного наукового органу, який працює разом з Європейською комісією.

«Немає жодних побоювань щодо безпеки, цей продукт можна сміливо вживати, бо ми провели всебічну оцінку його складу, і наші експерти не знайшли жодних проблем», – заявив Єрмолаос Верверіс, науковий співробітник EFSA. «Коли ми оцінюємо безпеку нових продуктів харчування, включаючи продукти життєдіяльності комах, ми розглядаємо різноманітні мікробіологічні та хімічні небезпеки, які можуть бути пов'язані з новим продуктом харчування», – додав Верверіс.

Чому тема комах у їжі настільки політизована?

Багато повідомлень, що ставлять під сумнів безпеку продуктів харчування на основі комах, мають політичне підґрунтя. Користувачі у соцмережах звинуватили Європу у зраді фермерів та м'ясної промисловості. Комахи широко розглядаються як альтернатива м'ясу, вирощеному на фермах. Вони виробляють набагато менше викидів парникових газів, ніж м'ясо, вирощене на фермах, і вимагають менше води та землі, ніж велика рогата худоба, свині та птиця.

«Замість того, щоб підтримувати місцевих фермерів, Європейський союз вирішив замінити їхню продукцію личинками та хробаками. І годувати ними людей», – написав один користувачів X.

«Харчова неофобія – це страх перед новими продуктами, люди також можуть відчувати огиду, тому що комахи асоціюються у нас із чимось неприємним», – коментує Верверіс.

Нагадаємо, 10 лютого набув чинності дозвіл Європейської комісії використовувати у виробництві продуктів харчування оброблений ультрафіолетом порошок цілісних личинок комахи Tenebrio molitor (великий борошняний хрущак, його личинки – борошняні хробаки). Відповідна позначка розміщена у картці документа у базі на сайті ЄС.