Сліди стародавнього метеорита можуть переписати історію Землі

Найстаріший кратер від падіння метеориту був виявлений в Австралії

Нове відкриття підтверджує теорію про те, що падіння метеоритів відіграло важливу роль у ранній геологічній історії Землі

Дослідники виявили на території Австралії найдавніший кратер від падіння метеориту. Це відкриття може перевернути уявлення про формування планети та походження життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Smithsonian Magazine.

Команда вчених з Університету Кертіна та Геологічної служби Західної Австралії знайшла в регіоні Пілбара сліди метеоритного удару, що стався 3,5 мільярда років тому.

Раніше вважалося, що найстаріший ударний кратер на Землі був віком 2,2 мільярда років, але нова знахідка значно відсуває межі наших знань про ранню історію планети.

Сліди удару збереглися як характерних структур – та званих шаттер-конусів. Науковці пояснюють, що це маленькі конструкції, які трохи схожі на перевернутий волан для бадмінтону зі збитим верхом. Ці утворення виникають лише під впливом сильних ударних хвиль під час падіння метеорита.

Виявлені за 40 км від Марбл-Бара, вони свідчать, що зіткнення сталося на швидкості понад 36 тис. км/год. Якщо розрахунки вірні, кратер міг досягати 100 км у діаметрі, але уламки розлетілися всій Землі. Ця подія, на думку вчених, могла вплинути формування стародавньої земної кори і, навіть, зіграти роль у зародженні життя.

«Ми знаємо, що рання Сонячна система переживала часті зіткнення, але відсутність давніх кратерів заважала нам враховувати їхній вплив на Землю. Тепер у нас з'явився важливий елемент цієї головоломки», – зазначив професор Тім Джонсон.

Вчені припускають, такі удари могли створювати умови, сприятливі для життя. Наприклад, гарячі басейни, що утворилися після зіткнення, могли стати ідеальним середовищем для розвитку мікробів.

«Велика кількість енергії, вивільнена при ударі, могла не тільки вплинути на рух земної кори, але й сприяти формуванню кратонів – стійких масивів суші, які стали основою континентів», – додав професор Кріс Кіркленд.

Нагадаємо, нещодавно відкритий астероїд 2024 YR4 має приблизно 2% шансів зіткнутися із Землею у 2032 році. Незважаючи на низьку ймовірність удару, астрономи уважно стежать за його траєкторією, щоб отримати точніші дані.