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Президент відзначив авторів фільму про війну, який підкорив Венецію

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Президент відзначив авторів фільму про війну, який підкорив Венецію
Режисерка Ольга Журба (на фото ліворуч) з героями свого фільму на Венеційському кінофестивалі
фото: Іnstagram.com/slowburningearth.film

Прем'єра фільму відбулася на 81-му Венеційському кінофестивалі

Творчий колектив документального фільму про події повномасштабного вторгнення «Пісні землі, що повільно горить» отримав Державну премію України імені Олександра Довженка. Про це пише «Главком» із посиланням на указ президента.

Володимир Зеленський присудив премію імені Олександра Довженка режисерці Ользі Журбі, оператору Михайлу Любарському, оператору Володимиру Усику, оператору Вячеславу Цвєткову та композитору Ярославу Татарченку.

Відзнаку команда отримала за створення повнометражного документального фільму «Пісні землі, що повільно горить». «Установити на 2026 рік розмір Державної премії України імені Олександра Довженка двісті тисяч гривень», – йдеться в указі президента.

Режисерка фільму «Пісні землі, що повільно горить» Ольга Журба
Режисерка фільму «Пісні землі, що повільно горить» Ольга Журба
фото: Іnstagram.com/slowburningearth.film

Фільм «Пісні землі, що повільно горить» розповідає про життя українців під час повномасштабної війни та показує події після 24 лютого 2022 року. 

Пісні землі, що повільно горить - Трейлер

Стрічка демонструє два роки повномасштабної війни в Україні, масову евакуацію на початку вторгнення та поступову адаптацію українців до великої війни. Світова прем'єра фільму відбулася у позаконкурсній секції 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Нагадаємо, український короткометражний фільм «Тиша» режисера Павла Шпегуна отримав нагороду Airone della Laguna – International Collateral Award на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Нагороду Airone della Laguna цього року вручили вперше, і «Тиша» стала її першим лауреатом. 

До слова, «Главком» розповідав про переможців 78-ї церемонії «Еммі», яка відбулася у ніч на 15 вересня в Лос-Анджелесі. Статуетки знаменитої кіновідзнаки отримали зірки за найкращі ролі, режисери та сценаристи за найкращі фільми й серіали.

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Теги: фільм кіно державні нагороди Венеціанський кінофестиваль Володимир Зеленський

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