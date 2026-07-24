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На Венеційському кінофестивалі буде представлено документальний фільм про Ілона Маска

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Фільм про Ілона Маска зняв відомий американський режисер
фото: Reuters

Показ фільм про Ілона Маска триватиме чотири години

У вересні на 83-му Венеційському кінофестивалі покажуть документальний фільм про мільярдера та засновника компанії SpaceX Ілона Маска. Режисером стрічки став американський режисер та документаліст Алекс Гібні. Про це пише «Главком» із посиланням на The Hollywood Reporter.

Алекс Гібні називає фільм про Ілона Маска «остаточним та неприкрашеним дослідженням» бізнесмена. «Гібні простежує всю кар'єру – суперечності та впливову силу, зосереджену в руках однієї людини. Уявіть собі генія капіталістичного підприємництва, але також небезпечного технократа без докорів сумління», – розповів художній керівник кінофестивалю Альберто Барбера.

Про свою роботу над фільмом «Маск» Алекс Гібні повідомив у 2023 році. У 2025 році він завершив роботу над стрічкою, проте згодом повернувся до монтажу на тлі активної підтримки Ілоном Маском президентської кампанії Дональда Трампа, його фінансової допомоги політику та роботи в Департаменті ефективності уряду США. Фільм про Маска триватиме чотири години.

Алекс Гібні є відомим американським режисером та документалістом і лауреатом премії «Оскар». У 2008 році він отримав нагороду за фільм «Таксі на темну сторону» про політику США, а саме застосування тортур американськими військовими та спецслужбами після терактів 11 вересня 2001 року.

До слова, серед робіт Гібні є документальний серіал «Агенти хаосу» про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, а також документальний фільм «Громадянин Х» про російського олігарха Михайла Ходорковського, який потрапив за ґрати через конфлікт із Путіним. Також у фільмі згадується Олексій Навальний.

Зазначимо, 83-й Венеціанський кінофестиваль триватиме з другого по 12 вересня.

Нагадаємо, власник компанії SpaceX Ілон Маск розкритикував фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана. Бізнесмен заявив, що він планує зробити власну версію «Одіссеї» за допомогою свого штучного інтелекту Grok Imagine, який належить до продуктів його компанії SpaceXAI. Він також зазначив, що його фільм відповідатиме поемі Гомера, натякаючи на невідповідність сюжету Крістофера Нолана.

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Теги: Ілон Маск фільм Венеціанський кінофестиваль

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