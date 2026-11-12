Фінал історичної драми «Імператриця»: цікаві подробиці та сюжет серіалу
Єлизавета Баварська боротиметься за свій шлюб і майбутнє імперії у фінальному сезоні «Імператриці»
12 листопада 2026 року на Netflix виходить третій сезон німецького серіалу «Імператриця». Історична драма продовжить розповідь про Єлизавету Баварську, яка намагається зберегти шлюб із Францом Йосифом I та водночас відстояти свій титул. Більше про цю прем'єру читайте в матеріалі «Главкома» про головні серіальні прем'єри листопада 2026 року.
Інтерактивний зміст
- Опис попередніх сезонів серіалу «Імператриця»
- Чого чекати від третього сезону серіалу «Імператриця»
- Дата та подробиці премʼєри
- Головний каст серіалу
Опис попередніх сезонів серіалу «Імператриця»
- Дата виходу: 12 листопада 2026 року
- Платформа: Netflix
- Жанр: історична драма, мелодрама
- У ролях: Деврім Лінґнау, Філіп Фруассан, Мелика Форутан, Йоганнес Нуссбаум, Еліза Шлотт, Йозефіна Тізен.
Перший сезон
Перший сезон серіалу «Імператриця» вийшов у вересні 2022 року. У центрі подій Єлизавета Баварська, яка в юному віці познайомилася з австрійським імператором Францом Йосифом I (Філіп Фруассан) та вийшла за нього заміж. Після весілля дівчина опинилася при віденському дворі, де суворі правила та вимоги свекрухи, ерцгерцогині Софії, стали випробуванням для її прагнення до самостійності. У 2023 році перший сезон здобув міжнародну премію «Еммі» в категорії «Найкращий драматичний серіал».
Другий сезон
У другому сезоні, який стартував у 2024 році, стосунки Єлизавети та Франца Йосифа зіткнулися з новими труднощами. Від імператриці вимагали народити спадкоємця престолу, а Софія (сестра Єлизавета, яка мала з самого початку опинитися на її місці) продовжувала втручатися в життя подружжя. Єлизавета втратила доньку, водночас навколо розгорталися конфлікти в родині Габсбургів. Другий сезон увійшов до списку найпопулярніших серіалів Netflix у 84 країнах. У десяти з них очолив рейтинг переглядів.
Деталі третього сезону серіалу «Імператриця»
У фінальному сезоні Франц Йосиф повернеться до Відня після руйнівної війни проти Сардинського королівства. Імператор буде психологічно травмований загибеллю тисяч молодих солдатів і не зможе позбутися почуття провини. Єлизавета спробує підтримати чоловіка та врятувати їхній шлюб, однак його невірність ще більше загострить сімейну кризу.
Водночас у серіалі покажуть сюжетну лінію інших героїв – Максиміліана, молодшого брата Франца Йосифа. Разом із дружиною Марією він вирушить до Мексики, де має посісти імператорський престол. Йдеться про реальну історію Максиміліана Габсбурга, який став імператором Мексики у 1864 році, а через три роки був страчений після повалення його влади.
Зйомки третього сезону проходили в Баварії, Чехії та Іспанії. За створення костюмів відповідала Ґабріела Роймер, яка відтворила вбрання європейської аристократії середини XIX століття.
Дата та подробиці премʼєри
Катаріна Айссен є незмінною творчою керівницею та шоуранеркою серіалу. Над сценарієм фінального сезону вона працювала разом з Еленою фон Заукен. Режисерами стали Флоріан Коссен і Юлія Ланггоф. Фінальний сезон складатиметься із шести серій. Netflix випустить усі серії одночасно 12 листопада 2026 року.
Головні актори серіалу фото: Netflix
Деврім Лінґнау
Німецька акторка Деврім Лінґнау повертається до ролі імператриці Сісі, Єлизавети Баварської. Лінґнау стала відомою завдяки головній ролі в британському фільмі «Кармілла». Також знімалася у стрічках «Ауергаус», «Борґа» та «Леді Наска».
Філіп Фруассан
Німецький актор Філіп Фруассан знову зіграє австрійського імператора, чоловіка Сісі, Франца Йосифа. Знімався у стрічці «Чорний острів» та мінісеріалі «Трильйон доларів».
Мелика Форутан
Німецько-іранська акторка Мелика Форутан виконує роль матері Франца Йосифа та Максиміліана, ерцгерцогині Софії. Відома за серіалом «Племена Європи» та фільмом «Парі».
Йоганнес Нуссбаум
Австрійський актор Йоганнес Нуссбаум повертається до ролі молодшого брата Франца Йосифа, ерцгерцога Максиміліана. Нуссбаум також знімався у фільмі «Приховане життя» та серіалі «Міські жінки».
Еліза Шлотт
Німецька акторка Еліза Шлотт зіграла старшу сестру Єлизавети, Гелену Баварську, яка мала стати дружиною Франца Йосифа. Акторка відома за серіалами «Наші чудові роки», «Підводний човен» та «Інформатор: Страх над містом».
Йозефіна Тізен
Німецька акторка Йозефіна Тізен виконує роль дружини Максиміліана, Марії Шарлотти Бельгійської. Знімалася в серіалі «Дві сторони безодні» та фільмі «Парфумер».
Нагадаємо, в жовтні на Netflix вийшов серіал «На схід від Едему», який став екранізацією однойменного роману американського письменника Джона Стейнбека. Події серіалу розгортаються долині Салінас в Каліфорнії на початку XX століття навколо кількох поколінь родин Трасків і Гамільтонів.
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