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Фінал історичної драми «Імператриця»: цікаві подробиці та сюжет серіалу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Деврім Лінґнау повернулася до ролі імператриці Сісі, Єлизавети Баварської
фото: Netflix

Єлизавета Баварська боротиметься за свій шлюб і майбутнє імперії у фінальному сезоні «Імператриці»

12 листопада 2026 року на Netflix виходить третій сезон німецького серіалу «Імператриця». Історична драма продовжить розповідь про Єлизавету Баварську, яка намагається зберегти шлюб із Францом Йосифом I та водночас відстояти свій титул. Більше про цю прем'єру читайте в матеріалі «Главкома» про головні серіальні прем'єри листопада 2026 року.

Інтерактивний зміст

Опис попередніх сезонів серіалу «Імператриця»

  • Дата виходу: 12 листопада 2026 року
  • Платформа: Netflix
  • Жанр: історична драма, мелодрама
  • У ролях: Деврім Лінґнау, Філіп Фруассан, Мелика Форутан, Йоганнес Нуссбаум, Еліза Шлотт, Йозефіна Тізен.

Перший сезон

Фінал історичної драми «Імператриця»: цікаві подробиці та сюжет серіалу фото 1
фото: Netflix

Перший сезон серіалу «Імператриця» вийшов у вересні 2022 року. У центрі подій Єлизавета Баварська, яка в юному віці познайомилася з австрійським імператором Францом Йосифом I (Філіп Фруассан) та вийшла за нього заміж. Після весілля дівчина опинилася при віденському дворі, де суворі правила та вимоги свекрухи, ерцгерцогині Софії, стали випробуванням для її прагнення до самостійності. У 2023 році перший сезон здобув міжнародну премію «Еммі» в категорії «Найкращий драматичний серіал».

Другий сезон

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фото: Netflix

У другому сезоні, який стартував у 2024 році, стосунки Єлизавети та Франца Йосифа зіткнулися з новими труднощами. Від імператриці вимагали народити спадкоємця престолу, а Софія (сестра Єлизавета, яка мала з самого початку опинитися на її місці) продовжувала втручатися в життя подружжя. Єлизавета втратила доньку, водночас навколо розгорталися конфлікти в родині Габсбургів. Другий сезон увійшов до списку найпопулярніших серіалів Netflix у 84 країнах. У десяти з них очолив рейтинг переглядів.

Деталі третього сезону серіалу «Імператриця»

Фінал історичної драми «Імператриця»: цікаві подробиці та сюжет серіалу фото 2
фото: Netflix

У фінальному сезоні Франц Йосиф повернеться до Відня після руйнівної війни проти Сардинського королівства. Імператор буде психологічно травмований загибеллю тисяч молодих солдатів і не зможе позбутися почуття провини. Єлизавета спробує підтримати чоловіка та врятувати їхній шлюб, однак його невірність ще більше загострить сімейну кризу.

Водночас у серіалі покажуть сюжетну лінію інших героїв – Максиміліана, молодшого брата Франца Йосифа. Разом із дружиною Марією він вирушить до Мексики, де має посісти імператорський престол. Йдеться про реальну історію Максиміліана Габсбурга, який став імператором Мексики у 1864 році, а через три роки був страчений після повалення його влади.

Імператриця, сезон 3. Офіційний трейлер

Зйомки третього сезону проходили в Баварії, Чехії та Іспанії. За створення костюмів відповідала Ґабріела Роймер, яка відтворила вбрання європейської аристократії середини XIX століття.

Дата та подробиці премʼєри

Фінал історичної драми «Імператриця»: цікаві подробиці та сюжет серіалу фото 3
фото: Netflix

Катаріна Айссен є незмінною творчою керівницею та шоуранеркою серіалу. Над сценарієм фінального сезону вона працювала разом з Еленою фон Заукен. Режисерами стали Флоріан Коссен і Юлія Ланггоф. Фінальний сезон складатиметься із шести серій. Netflix випустить усі серії одночасно 12 листопада 2026 року.

Головні актори серіалу фото: Netflix

Деврім Лінґнау

Фінал історичної драми «Імператриця»: цікаві подробиці та сюжет серіалу фото 4
фото: Netflix

Німецька акторка Деврім Лінґнау повертається до ролі імператриці Сісі, Єлизавети Баварської. Лінґнау стала відомою завдяки головній ролі в британському фільмі «Кармілла». Також знімалася у стрічках «Ауергаус», «Борґа» та «Леді Наска».

Філіп Фруассан 

Фінал історичної драми «Імператриця»: цікаві подробиці та сюжет серіалу фото 5
фото: Netflix

Німецький актор Філіп Фруассан знову зіграє австрійського імператора, чоловіка Сісі, Франца Йосифа. Знімався у стрічці «Чорний острів» та мінісеріалі «Трильйон доларів».

Мелика Форутан

Фінал історичної драми «Імператриця»: цікаві подробиці та сюжет серіалу фото 6
фото: Netflix

Німецько-іранська акторка Мелика Форутан виконує роль матері Франца Йосифа та Максиміліана, ерцгерцогині Софії. Відома за серіалом «Племена Європи» та фільмом «Парі».

Йоганнес Нуссбаум

Фінал історичної драми «Імператриця»: цікаві подробиці та сюжет серіалу фото 7
фото: Netflix

Австрійський актор Йоганнес Нуссбаум повертається до ролі молодшого брата Франца Йосифа, ерцгерцога Максиміліана. Нуссбаум також знімався у фільмі «Приховане життя» та серіалі «Міські жінки».

Еліза Шлотт

Фінал історичної драми «Імператриця»: цікаві подробиці та сюжет серіалу фото 8
фото: Netflix

Німецька акторка Еліза Шлотт зіграла старшу сестру Єлизавети, Гелену Баварську, яка мала стати дружиною Франца Йосифа. Акторка відома за серіалами «Наші чудові роки», «Підводний човен» та «Інформатор: Страх над містом».

Йозефіна Тізен

Фінал історичної драми «Імператриця»: цікаві подробиці та сюжет серіалу фото 9
фото: Netflix

Німецька акторка Йозефіна Тізен виконує роль дружини Максиміліана, Марії Шарлотти Бельгійської. Знімалася в серіалі «Дві сторони безодні» та фільмі «Парфумер».

Нагадаємо, в жовтні на Netflix вийшов серіал «На схід від Едему», який став екранізацією однойменного роману американського письменника Джона Стейнбека. Події серіалу розгортаються долині Салінас в Каліфорнії на початку XX століття навколо кількох поколінь родин Трасків і Гамільтонів.

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Теги: Відень історія серіал кіно

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