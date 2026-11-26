Бріттані Сноу та Малін Акерман зіграли пару у серіалі «Дружини на полюванні»

Сьогодні, 26 листопада, виходить другий сезон серіалу «Дружини на полюванні». Глядачів чекають кримінальні таємниці, подружні зради та інтриги. Водночас головні героїні Софі та Марґо опиняться по різні боки конфлікту. Чого чекати у новому сезоні, дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про головні серіальні прем'єри листопада 2026 року.

Опис серіалу «Дружини на полюванні»

Дата виходу: 26 листопада 2026 року

26 листопада 2026 року Платформа: Netflix

Netflix Жанр: психологічний трилер, кримінальна драма, мелодрама

психологічний трилер, кримінальна драма, мелодрама У ролях: Бріттані Сноу, Малін Акерман, Дермот Малруні, Джеймі Рей Ньюман, Еван Джоніґкейт, Джордж Феррієр, Карен Родрігес, Дейл Дікі, Кім Матюла, Кем Жиґанде, Джон Стамос.

Драматичний серіал «Дружини на полюванні» знятий за американським драматичним серіалом, заснованим на однойменному романі Мей Кобб 2021 року. Історія розгортається у вигаданому техаському містечку Мейпл-Брук, куди Софі О'Ніл переїжджає разом із чоловіком і сином. Згодом вона знайомиться зі світською левицею, дружиною нафтового магната Марґо Бенкс. Їхня дружба згодом обертається небезпекою, пристрастями, ревнощами, маніпуляціями та вбивствами. Між ними виникають романтичні стосунки.

Перший сезон серіалу вийшов на Netflix у липні 2025 року. За перші п'ять тижнів він набрав понад 20 млн переглядів і утримував стабільні позиції серед 10 найпопулярніших англомовних серіалів платформи.

Сюжет нового сезону «Дружини на полюванні»

фото: Netflix

У другому сезоні Софі та Марґо більше не будуть близькими та навіть опиняться по різні боки конфлікту. Однак їхні старі секрети та нові вороги змусять жінок знову об'єднатися.

Однією з важливих сюжетних ліній стане політична кампанія бізнесмена й чоловіка Марґо Джеда Бенкса, який вирішить балотуватися на посаду губернатора Техасу. Тому скандали й інтриги навколо його родини можуть негативно вплинути на його майбутню політичну кар'єру.

«Дружини на полюванні». Офіційний трейлер

Тим часом помічниця шерифа Ванда Салазар продовжить розслідувати злочини в Мейпл-Бруку. До історії також долучаться нові персонажі.

Подробиці премʼєри

Другий сезон «Дружини на полюванні» не буде прямою екранізацією роману Мей Кобб. Продовження створене за оригінальним сценарієм, однак письменниця залишилася виконавчою продюсеркою проєкту.

Авторкою, сценаристкою, виконавчою продюсеркою серіалу та шоуранеркою серіалу залишається Ребекка Каттер. Вона відома роботою над кримінальною драмою «Гайтаун». Вона також виступає сценаристкою та виконавчою продюсеркою. До команди виконавчих продюсерів долучився Ервін Стофф.

Через успіх першого сезону Netflix 7 жовтня 2026 року анонсував замовлення третього сезону ще до виходу другого. Другий сезон складатиметься з восьми епізодів. Усі серії вийдуть одночасно 26

Головні актори серіалу «Дружини на полюванні»

Бріттані Сноу

фото: Netflix

Американська акторка Бріттані Сноу повернеться до ролі Софі О'Ніл. Акторка також грала у стрічках «Костюм», «Еверест» та «Теорія всього».

Малін Акерман

фото: Netflix

Шведсько-канадська акторка Малін Акерман знову зіграє Марґо Бенкс. Акторка відома за фільмами «Хранителі», «Пропозиція» та серіалом «Мільярди».

Дермот Малруні

фото: Netflix

Американський актор Дермот Малруні повернеться до ролі бізнесмена Джеда Бенкса. Актор відомий за романтичною комедією «Весілля мого найкращого друга», драмою «Серпень: Графство Осейдж» та серіалом «Безсоромні».

Еван Джоніґкейт

фото: Netflix

Американський актор Еван Джоніґкейт знову зіграє чоловіка Софі, Ґрема О'Ніла. Серед його відомих робіт серіали «Легка поведінка» та «Солодка гіркота», а також фільм «Люди Ікс: Дні минулого майбутнього».

Джеймі Рей Ньюман

фото: Netflix

Американська акторка Джеймі Рей Ньюман повернеться до ролі близької подруги Марґо та дружини шерифа Мейпл-Брука, Коллі Баскін. Акторка відома за серіалами «Мотель Бейтса», «Касл» та «Каратель».

Джордж Феррієр

фото: скриншот з відео

Новозеландський актор Джордж Феррієр знову зіграє Бреда Томпсона. Актор також відомий за новозеландськими телевізійними проєктами, роль у серіалі «Дружини на полюванні» принесла йому найбільшу впізнаваність.

Нагадаємо, у листопаді вийшов психологічний трилер «Хороша донька» про історію двох сестер Квінн, життя яких одного дня зруйнувала сімейна трагедія. Головною сюжетною лінією серіалу «Хороша донька» є історія двох сестер, Саманти та Шарлотти Квінн, яких спіткала трагедія, яка зруйнувала їхнє життя.