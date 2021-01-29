В Словакии женщина решила заняться сексом с грабителем, чтобы он не скрылся от полиции

Когда на место преступления прибыли полицейские, они застали пару на полу

В словацком городе Братислава неизвестная женщина занялась сексом с грабителем и помешала ему скрыться с места преступления до приезда полиции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 24-летний серб пытался ограбить автозаправочную станцию на окраине города. Во время нападения он несколько раз ударил сотрудника, который стоял за прилавком, после чего забрал деньги из кассового аппарата. Затем преступник направился в служебное помещение, где находился второй сотрудник. Пока он требовал, чтобы тот открыл сейф, первый выбежал на улицу и стал звать полицию.

В этот момент в происходящее вмешалась некая женщина и начала совершать действия сексуального характера в отношении злоумышленника. Когда на место преступления прибыли полицейские, они застали их на полу, причем оба были полураздеты. Сопротивляющегося серба арестовали, проводится расследование.

Ранее «Скотч» сообщал, что снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке.

При этом работодатели девушки не указали, какие именно съемки стали препятствием в ее карьере. Она предположила, что это могла быть ее фотосессия для журнала Playboy или мужского календаря, где она позировала топлес.