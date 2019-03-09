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    Курьез

    Американка прочитала текст мелким шрифтом в договоре страхования и выиграла $10 тысяч

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    Американка прочитала текст мелким шрифтом в договоре страхования и выиграла $10 тысяч

    Страховая компания устроила тайный конкурс для «клиентов, которые внимательно читают договоры»

    Учительница Донелан Эндрюс, проживающая в штате Джорджия, выиграла $10 тысяч, прочитав в договоре страховой компании Squaremouth текст, написанный мелким шрифтом, который многие обычно игнорируют. Оказалось, в документе компания спрятала условия тайного конкурса.

    Как пишет CBS, Эндрюс решила оформить договор страхования путешествия перед поездкой в Лондон, куда она собралась поехать вместе с друзьями. По ее словам, она всегда внимательно читает мелкий шрифт на всех документах, которые подписывает.

    На одной из страниц 7-страничного договора Донелан обнаружила надпись: «Если вы читаете это, то вы один из немногих наших клиентов, внимательно читающих договоры». Под этой надписью был указан адрес электронной почты и простое условие - тот, кто напишет первым, получит денежный приз. Конкурс продлился почти сутки, перед Эндрюс договор успели оформить 73 человека, но никто из них не обратил внимание на мелкий шрифт.

    Эндрюс рассказала, что в мае уходит на пенсию и планирует потратить приз на вторую поездку. «Мы с мужем поедем в Шотландию, чтобы отпраздновать мой выход на пенсию и нашу 35-ю годовщину свадьбы! Это покроет большую часть расходов!», - отметила она.

    Представители Squaremouth рассказали, зачем компания решила провести такой конкурс. «Мы понимаем, что многие клиенты на самом деле не читают документы при покупке чего-либо, - отметили в компании. - Мы создали сверхсекретную кампанию Pays to Read, чтобы обратить внимание на то, как важно читать договоры от начала до конца». В Squaremouth добавили, что результатом невнимательного отношения к условиям договора нередко становятся иски о возмещении убытков, которые не покрываются.

     

    Джерело: Esquire

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