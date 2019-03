Американка прочитала текст мелким шрифтом в договоре страхования и выиграла $10 тысяч

Страховая компания устроила тайный конкурс для «клиентов, которые внимательно читают договоры»

Учительница Донелан Эндрюс, проживающая в штате Джорджия, выиграла $10 тысяч, прочитав в договоре страховой компании Squaremouth текст, написанный мелким шрифтом, который многие обычно игнорируют. Оказалось, в документе компания спрятала условия тайного конкурса.

Как пишет CBS, Эндрюс решила оформить договор страхования путешествия перед поездкой в Лондон, куда она собралась поехать вместе с друзьями. По ее словам, она всегда внимательно читает мелкий шрифт на всех документах, которые подписывает.

На одной из страниц 7-страничного договора Донелан обнаружила надпись: «Если вы читаете это, то вы один из немногих наших клиентов, внимательно читающих договоры». Под этой надписью был указан адрес электронной почты и простое условие - тот, кто напишет первым, получит денежный приз. Конкурс продлился почти сутки, перед Эндрюс договор успели оформить 73 человека, но никто из них не обратил внимание на мелкий шрифт.

Donelan Andrews, our Pays to Read $10,000 grand prize contest winner, has been featured by the @TB_Times! Read the story here: https://t.co/oDEQfWdOQD