Грузія вирішила запатентувати Діда Мороза

Національний центр інтелектуальної власності Грузії ухвалив цікаве рішення щодо Діда Мороза

Національний центр інтелектуальної власності Грузії («Грузпатент») ухвалив рішення зареєструвати Діда Мороза як інтелектуальну власність. Про це йдеться у повідомленні «Грузпатента» у Facebook.

«Діда Мороза як інтелектуальну власність Грузії буде захищено «Грузпатентом», – наголошується в інформації.

У відомстві додали, що треба вірити, що час виконання бажань пов'язаний із новорічною ніччю та приходом Діда Мороза.

У повідомленні наголошується, що діти вірять у існування Діда Мороза, проте дорослі це заперечують, але так чи інакше Новий рік пов'язаний насамперед із виконанням бажань та з приходом Діда Мороза для дітей.

«Інтелект для людей є тією божественною іскрою, яка може перетворити на реальність будь-яку мету чи «блакитну мрію». Підтверджено, що розумну і працьовиту людину у разі правильного використання інтелекту від виконання бажань віддаляє лише час», – зазначили в «Грузпатенті».

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