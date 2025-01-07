Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Російська пропагандистка 7 січня привітала підписників з Великоднем

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Івлєєва привітала своїх підписників 7 січня з Великоднем
фото з відкритих джерел

«Христос Воскрес!»,  – написала у соціальній мережі російська блогерка і пропагандистка Настя Івлєєва

У ніч проти 7 січня російська блогерка і пропагандистка Настя Івлєєва хотіла першою привітати своїх підписників у соціальній мережі з Різдвом. Втім, переплутала Різдво з Великоднем і написала «Христос Воскрес!».

Російська пропагандистка 7 січня привітала підписників з Великоднем фото 1

Підписники швидко звернули на це увагу та нагадали блогерці, що Великдень буде тільки у квітні. Помилка Івлєєвої розлетілась у мережі. Вона ж не стала на це ніяк реагувати, видалила попередній допис і написала новий.

Російська пропагандистка 7 січня привітала підписників з Великоднем фото 2

До слова, Настя Івлєєва свого часу незаконно відвідувала анексований Росією Крим, через що їй заборонили в'їзд до України. Коли почалася повномасштабна війна, вона закликала зупинитися та сісти за стіл переговорів. Утім, її риторика швидко змінилася. Нині вона підтримує війну та політику кремлівського диктатора путіна.

Нагадаємо, що чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик 7 січня привітав українців з Різдвом.

«З Різдвом Христовим. Христос народився, славимо його», – написав Усик в Instagram.

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання. 

У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

Тож вже з 2023 року більшість християн України почали відзначати релігійні свята по-новому. Різдво – 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістилися й інші свята – такі як Покрова (1 жовтня), Водохреще (6 січня) і Миколая (6 грудня).

Однак, Українська православна церква Московського патріархату, так само, як і Російська православна церква, продовжує відзначати Різдво у січні.

Читайте також:

Теги: православна церква війна церква росія путінський режим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз на 2025 рік
Три сценарії війни у 2025 році
4 сiчня, 08:03
Очевидці стверджували, що було чутно щонайменше 10 вибухів над Таганрогом, які почалися о 4:20 ранку за місцевим часом
У Таганрозі пролунали вибухи: місцева влада заявила про ракетну атаку
11 грудня, 2024, 05:33
Доповідь має бути подана в незасекреченому вигляді упродовж 90 днів після прийняття відповідного закону, але може містити засекречений додаток
Які можливі наслідки припинення підтримки України? Законодавці США просять у розвідки аналіз
12 грудня, 2024, 09:21
Енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки
Українська енергетика під масованим ударом РФ – Галущенко
13 грудня, 2024, 08:49
Звіт ISW щодо війни в Україні 16 грудня
Окупанти просунулися під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром – карти ISW
16 грудня, 2024, 04:16
За словами Зеленського, в Орбана та Путіна «надто теплі» відносини, щоб «ставити Путіна на місце»
Зеленський пояснив, чому Орбан не має мандата на перемовини щодо війни в Україні
19 грудня, 2024, 16:40
Триває 1031-й день повномасштабної війни
На Херсонщині окупанти вчиняють самогубства через знущання командирів – Атеш
20 грудня, 2024, 05:11
Сили ППО збили 47 ударних БпЛА
РФ запустила по Україні 72 «Шахеди»: пошкоджено приватні підприємства
23 грудня, 2024, 09:29
Зеленський заявив, що Україна повинна мати сильну армію та зброю
Президент пояснив, за яких умов вторгнення РФ в Україну більше не повториться
2 сiчня, 22:17

Курйоз

Російська пропагандистка 7 січня привітала підписників з Великоднем
Російська пропагандистка 7 січня привітала підписників з Великоднем
Любителі Guinness у свята викрали цілу фуру з пивом
Любителі Guinness у свята викрали цілу фуру з пивом
У Туреччині люди зустріли Новий рік, купаючись у морі
У Туреччині люди зустріли Новий рік, купаючись у морі
Грузія вирішила запатентувати Діда Мороза
Грузія вирішила запатентувати Діда Мороза
Санта-Клаус розпочав традиційну різдвяну навколосвітню подорож: слідкувати можна наживо
Санта-Клаус розпочав традиційну різдвяну навколосвітню подорож: слідкувати можна наживо
У Пхеньяні відкрито новий бар, але у ньому не можна купити пиво просто так
У Пхеньяні відкрито новий бар, але у ньому не можна купити пиво просто так

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
34K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
25K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua