Санта-Клаус розпочав традиційну різдвяну навколосвітню подорож: слідкувати можна наживо

Традиційно Санта спочатку відвідує південну частину Тихого океану, потім Нову Зеландію та Австралію

Санта-Клаус напередодні католицького Різдва вилетів з Північного полюса, щоб розвезти подарунки по всьому світу. Він залишив Північний полюс о 12:00 за київським часом. Про це пише The Independent

Санта-Клаус пересувається на своїх чарівних санях, запряжених дев'ятьма оленями, на чолі яких біжить знаменитий червононосий олень Рудольф. На сайті можна в режимі реального часу спостерігати за переміщенням різдвяного персонажа.

Санта зазвичай починає свій шлях із лінії зміни дат у Тихому океані і рухається на захід. Традиційно він спочатку відвідує південну частину Тихого океану, потім Нову Зеландію та Австралію. США, Мексику, Центральну та Південну Америку. У North American Aerospace Defense Command (Norad) попереджають, що маршрут Санта Клауса може змінюватись залежно від погодних умов, що робить його «по-справжньому непередбачуваним».

Norad використовує системи радіолокаційних станцій, супутники та винищувачі для визначення розташування Санта-Клауса. Відповідно до традиції, Санта-Клаус вирушає у навколосвітню подорож 24 грудня. Під час подорожі Санта встигає відвідати більшість країн світу, а також роздати кілька мільярдів подарунків.

Традиція відстежувати переміщення головного різдвяного персонажа зародилася в Norad в 1955 році, коли в одній американській газеті з'явилося оголошення з номером телефону, зателефонувавши на який можна було «поговорити із Сантою».

Однак в оголошення вкралася помилка. В результаті діти стали потрапляти до штаб-квартири командування ППО континентальної частини США (попередника NORAD), після чого, починаючи з 1958 року, військові взяли на себе святковий обов'язок щорічно повідомляти всіх охочих про пересування Санти.

Як відомо, 24 грудня віряни відзначають Святвечір – одне з найурочистіших релігійних свят, яке святкують ввечері напередодні Різдва Христового. А вже 25 грудня українці відзначать одну з найбільших церковних подій – Різдво.

До слова, у британському місті Гемпшир священник Пол Чемберлен заявив дітям, що Санта-Клауса не існує. Шестеро дітей розплакалися, а батьки планують подати скаргу.