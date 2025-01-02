Любителі Guinness у свята викрали цілу фуру з пивом

Guardian: у Британії викрали фуру з 400 бочками пива Guinness

У Великій Британії напередодні Різдва невідомі викрали фуру з 400 бочками пива Guinness, унаслідок цього у країні спостерігався дефіцит популярного напою у деяких пабах. Про це пише The Guardian. Загалом було викрадено 20 тис. літрів пива стаут.

«Вантажівка, вміст якої призначався для пабів, які відчайдушно потребують Guinness у розпал свят, було викрадено з логістичного центру неподалік Давентрі до Нортгемптоншира», – йдеться в матеріалі.

Тож у святкові дні любителі стауту переживали настільки гострий дефіцит пива Guinnessпо всій країні, що деякі паби були змушені давати менше «чорного» (Guinness стаут традиційно темного, майже чорного кольору – «Главком»), оскільки крани у закладах почали «пересихати».

Журналісти відзначили, що це не єдина велика крадіжка у Великій Британії.

Компанія Diageo, якій належить Guinness, відмовилася коментувати ймовірну крадіжку. Але джерела, знайомі з інцидентом, підтвердили, що про крадіжку в поліцію повідомив субпідрядник, який працював із компанією.

Як пише видання, очевидно, ця зухвала крадіжка є продовженням серії недавніх злочинів, під час яких крадуться їстівні делікатеси. Приміром, у Лондоні заарештували чоловіка, який украв 24 тонни сиру чеддера на суму $390 тис.

До слова, понад 400 пабів у Великій Британії, назавжди зачинили свої двері цього року на тлі зростання цін і фінансових проблем споживачів.