Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Любителі Guinness у свята викрали цілу фуру з пивом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Деякі британці на свята залишились без улюбленої марки пива
фото із відкритих джерел

Guardian: у Британії викрали фуру з 400 бочками пива Guinness

У Великій Британії напередодні Різдва невідомі викрали фуру з 400 бочками пива Guinness, унаслідок цього у країні спостерігався дефіцит популярного напою у деяких пабах. Про це пише The Guardian. Загалом було викрадено 20 тис. літрів пива стаут.

«Вантажівка, вміст якої призначався для пабів, які відчайдушно потребують Guinness у розпал свят, було викрадено з логістичного центру неподалік Давентрі до Нортгемптоншира», – йдеться в матеріалі.

Тож у святкові дні любителі стауту переживали настільки гострий дефіцит пива Guinnessпо всій країні, що деякі паби були змушені давати менше «чорного» (Guinness стаут традиційно темного, майже чорного кольору – «Главком»), оскільки крани у закладах почали «пересихати».

Журналісти відзначили, що це не єдина велика крадіжка у Великій Британії. 

Компанія Diageo, якій належить Guinness, відмовилася коментувати ймовірну крадіжку. Але джерела, знайомі з інцидентом, підтвердили, що про крадіжку в поліцію повідомив субпідрядник, який працював із компанією.

Як пише видання, очевидно, ця зухвала крадіжка є продовженням серії недавніх злочинів, під час яких крадуться їстівні делікатеси. Приміром, у Лондоні заарештували чоловіка, який украв 24 тонни сиру чеддера на суму $390 тис.

До слова, понад 400 пабів у Великій Британії, назавжди зачинили свої двері цього року на тлі зростання цін і фінансових проблем споживачів. 

Читайте також:

Теги: свята соціум ресторан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День святого Миколая 2024: історія свята, традиції, прикмети та заборони
День святого Миколая 2024: історія свята, традиції, прикмети та заборони
6 грудня, 2024, 06:29
3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 грудня, 2024, 00:00
4 грудня – День ракетних військ і артилерії в Україні
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня, 2024, 00:12
Японія вводить нові правила працевлаштування
У столиці Японії в оригінальний спосіб боротимуться із падінням народжуваності
6 грудня, 2024, 16:18
Економіка Італії не демонструє такого ж успіху, як сусідня Іспанія
Економічна «бульбашка» Італії незабаром лусне: пояснення Reutes
18 грудня, 2024, 16:08
Половина Сполучених Штатів має підвищений ризик перебоїв у електропостачанні
США ризикують зіткнутися з енергетичною кризою – Reuters
18 грудня, 2024, 13:04
Оливкова олія поступово знижується у ціні
Вартість оливкової олії у світі різко впала
23 грудня, 2024, 03:00
Після повалення режиму Асада пересічні сирійці могли поглянути на його приватний курорт неподалік Латакії
Сирійці вперше змогли побувати на особистому курорті Асада (відео)
23 грудня, 2024, 16:32
Великдень 2025 року Україна відзначить разом з рештою світу
Великдень-2025: чим унікальна дата цього року
Вчора, 08:00

Курйоз

Любителі Guinness у свята викрали цілу фуру з пивом
Любителі Guinness у свята викрали цілу фуру з пивом
У Туреччині люди зустріли Новий рік, купаючись у морі
У Туреччині люди зустріли Новий рік, купаючись у морі
Грузія вирішила запатентувати Діда Мороза
Грузія вирішила запатентувати Діда Мороза
Санта-Клаус розпочав традиційну різдвяну навколосвітню подорож: слідкувати можна наживо
Санта-Клаус розпочав традиційну різдвяну навколосвітню подорож: слідкувати можна наживо
У Пхеньяні відкрито новий бар, але у ньому не можна купити пиво просто так
У Пхеньяні відкрито новий бар, але у ньому не можна купити пиво просто так
Курйозні новорічні ялинки. Соцмережі висміяли селище на Тернопільщині
Курйозні новорічні ялинки. Соцмережі висміяли селище на Тернопільщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
77K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
35K
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
18K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua