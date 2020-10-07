Американская певица случайно обнажила грудь в прямом эфире (видео)



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Певица Ким Золсиак-Бирманн instagram.com/kimzolciakbiermann/

Во время трансляции с артистки соскользнул халат, обнажив ее сосок

Американская кантри-певица и участница реалити-шоу Don't Be Tardy Ким Золсиак-Бирманн случайно обнажила грудь во время прямого эфира в Instagram. Об этом сообщает New York Post.

42-летняя Золсиак-Бирманн продвигала линию косметики Kashmere. Во время трансляции с артистки соскользнул халат, обнажив ее сосок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RealReality (@thegoodthebadandthefake2) 1 Окт 2020 в 7:28 PDT

Ким Золсиак-Бирманн — американская кантри-певица, бывшая участница реалити-шоу The Real Housewives of Atlanta. Вместе с футболистом Кроем Бирманном они воспитывают шестерых детей: сыновей Кроя Джаггера Бирманна младшего и Кэша Кейда Бирманна, дочь и сына-близнецов Кайю Роуз Бирманн и Кейна Рена Бирманн, а также дочерей артистки от предыдущих отношений Бриль и Ариану.

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