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    Курьез

    Американская певица случайно обнажила грудь в прямом эфире (видео)

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    Певица&nbsp;Ким Золсиак-Бирманн - Американская певица случайно обнажила грудь в прямом эфире (видео)
    Певица Ким Золсиак-Бирманн
    instagram.com/kimzolciakbiermann/

    Во время трансляции с артистки соскользнул халат, обнажив ее сосок

    Американская кантри-певица и участница реалити-шоу Don't Be Tardy Ким Золсиак-Бирманн случайно обнажила грудь во время прямого эфира в Instagram. Об этом сообщает New York Post.

    42-летняя Золсиак-Бирманн продвигала линию косметики Kashmere. Во время трансляции с артистки соскользнул халат, обнажив ее сосок.

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    Публикация от RealReality (@thegoodthebadandthefake2)

    Ким Золсиак-Бирманн — американская кантри-певица, бывшая участница реалити-шоу The Real Housewives of Atlanta. Вместе с футболистом Кроем Бирманном они воспитывают шестерых детей: сыновей Кроя Джаггера Бирманна младшего и Кэша Кейда Бирманна, дочь и сына-близнецов Кайю Роуз Бирманн и Кейна Рена Бирманн, а также дочерей артистки от предыдущих отношений Бриль и Ариану.

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    певица курьез
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