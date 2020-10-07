Леди Гага снялась в трусика и лифчике, чтобы прорекламировать пудру (фото)



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Певица Леди Гага instagram.com/ladygaga/

Фанаты оценили внешний вид исполнительницы в комментариях под публикацией

Популярная американская певица и актриса Леди Гага снялась в откровенной съемке для собственного косметического бренда HAUS Laboratories и порадовала поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 34-летняя знаменитость позирует в белом комплекте нижнего белья, состоящего из трусов и топа с завязкой в области груди. На лицо Гаги нанесен макияж в нюдовых тонах. Согласно подписи под фото, для него были использованы бронзер и хайлайтер упомянутой марки.

Фанаты оценили внешний вид исполнительницы в комментариях под публикацией, которая набрала почти два миллиона лайков. «Горячо!», «Ты восхитительна как внутри, так и снаружи», «Я люблю твое лицо, твое тело, твой голос, твой стиль, твою душу, твой разум, твое сердце, твое всё!», «Королева!», «Ты идеальна!» — высказывались они.

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