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    Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами

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    Певица Бритни Спирс - Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами
    Певица Бритни Спирс
    instagram.com/britneyspears/

    Отец певицы контролировал прием лекарств

    39-летняя американская поп-звезда Бритни Спирс употребляла сильнодействующие вещества. Эти слова актрисы фильма «Перекрестки» подтвердил ее бывший телохранитель. Фернандо Флорес был нанят на работу со звездой в 2010 году. 40-летний экс-полицейский рассказал, что каждую пятницу к Бритни приходила женщина, которая приносила ей лекарства. Раз в неделю звезда пила коктейль из сильнодействующих препаратов.

    «Я объяснил, что там было — три антипсихотических лекарства и противозачаточные таблетки. Она переходила от здравого смысла к разговору о параллельных вселенных», — сказал Фернандо. Телохранителю приходилось наблюдать за тотальным контролем над Спирс и его последствиями.

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    Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами
    Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами
    Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами
    Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами
    Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами
    Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами
    Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами
    Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами
    instagram.com/britneyspears/

    «Джейми звонил три или четыре раза в день, чтобы узнать, что происходит. Если она чего-то хотела, ей приходилось спрашивать у него разрешения. Она целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. Когда она падала, она плакала, слушая песню Джеймса Брауна "Это мужской мир"», — отметил Флорес в беседе с The Sun. Он уточнил, что сумки всех гостей особняка Спирс в Лос-Анджелесе тщательно обыскивались, за телефонными разговорами певицы постоянно следят, а выходить одной из дома ей запрещено.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами