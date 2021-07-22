Бритни Спирс отпаивали психотропными препаратами

Отец певицы контролировал прием лекарств

39-летняя американская поп-звезда Бритни Спирс употребляла сильнодействующие вещества. Эти слова актрисы фильма «Перекрестки» подтвердил ее бывший телохранитель. Фернандо Флорес был нанят на работу со звездой в 2010 году. 40-летний экс-полицейский рассказал, что каждую пятницу к Бритни приходила женщина, которая приносила ей лекарства. Раз в неделю звезда пила коктейль из сильнодействующих препаратов.

«Я объяснил, что там было — три антипсихотических лекарства и противозачаточные таблетки. Она переходила от здравого смысла к разговору о параллельных вселенных», — сказал Фернандо. Телохранителю приходилось наблюдать за тотальным контролем над Спирс и его последствиями.

«Джейми звонил три или четыре раза в день, чтобы узнать, что происходит. Если она чего-то хотела, ей приходилось спрашивать у него разрешения. Она целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. Когда она падала, она плакала, слушая песню Джеймса Брауна "Это мужской мир"», — отметил Флорес в беседе с The Sun. Он уточнил, что сумки всех гостей особняка Спирс в Лос-Анджелесе тщательно обыскивались, за телефонными разговорами певицы постоянно следят, а выходить одной из дома ей запрещено.

Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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