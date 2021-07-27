Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек

Питомцев такой чудной внешности вы еще не видели

Бывают ли синие собаки, красные кошки, зеленые хомячки? Да легко, при наличии ведерка краски и ребенка в доме. Но это детские шалости, за которые нужно строго наказывать. Совсем другое дело, когда за кисть берется матушка-природа, и разрисовывает животных так, что и не всякому художнику в голову придет повторить. Смотрите сами!

«Кот-футбольный мяч для настоящих фанатов этой игры», «Штанишки не маленькие, они просто с заниженной талией», «Хозяева выпускают это сокровище во двор без присмотра», «Сколько же цветом понадобилось матушке-природе, чтобы создать такую красоту!», «Щенок, без сомнения, будет обращать на себя внимание всех прохожих», «Такому бы в лесу жить, а он по отелю расхаживает», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

«Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.