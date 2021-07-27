  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек

    Питомцев такой чудной внешности вы еще не видели

    Бывают ли синие собаки, красные кошки, зеленые хомячки? Да легко, при наличии ведерка краски и ребенка в доме. Но это детские шалости, за которые нужно строго наказывать. Совсем другое дело, когда за кисть берется матушка-природа, и разрисовывает животных так, что и не всякому художнику в голову придет повторить. Смотрите сами!

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек
    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек

    «Кот-футбольный мяч для настоящих фанатов этой игры», «Штанишки не маленькие, они просто с заниженной талией», «Хозяева выпускают это сокровище во двор без присмотра», «Сколько же цветом понадобилось матушке-природе, чтобы создать такую красоту!», «Щенок, без сомнения, будет обращать на себя внимание всех прохожих», «Такому бы в лесу жить, а он по отелю расхаживает», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

    Читайте также: Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Теги: шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Будто их сначала нарисовали, а потом оживили. Курьезные фото необычных зверушек