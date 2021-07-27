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    Японка сыграла школьницу в рекламе. Никто даже не заметил, что ей уже 62 года (фото)

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    Японка сыграла школьницу в рекламе. Никто даже не заметил, что ей уже 62 года (фото)

    62-летняя японка сыграла школьницу в рекламе

    20 июля 1971 года в Японии открылся первый Макдоналдс. В честь этого события представители компании решили снять рекламный ролик в стиле 70-х годов, основанный на реальной истории, произошедшей с одной из посетительниц в день открытия ресторана.

    По сюжету девушка-подросток приходит в Макдоналдс на первой свидание с парнем. Он стоит в очереди, чтобы сделать заказ и приносит подруге Биг Мак, но она отказывается его есть.

    В итоге парень ест в неловком молчании, а потом прощается с девушкой и уходит. Свидание закончилось полным провалом. Вскоре мы видим ту же героиню, но в старости: она сидит в Макдоналдсе вместе с внуком и рассказывает ему историю своего неудачного первого свидания. Оказалось, что она просто не смогла съесть такой огромный бургер на глазах у парня, потому что это было неловко. Но в итоге, девушка встретила человека, рядом с которым чувствовала себя максимально комфортно и не стеснялась есть любые блюда. Именно за него она и вышла замуж, пишет Soranews24.

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    Японка сыграла школьницу в рекламе. Никто даже не заметил, что ей уже 62 года (фото)
    Японка сыграла школьницу в рекламе. Никто даже не заметил, что ей уже 62 года (фото)
    Японка сыграла школьницу в рекламе. Никто даже не заметил, что ей уже 62 года (фото)

    В итоге, девушка встретила человека, рядом с которым чувствовала себя максимально комфортно и не стеснялась есть любую пищу. Именно за него она и вышла замуж.

    Рекламный ролик прекрасно передает стиль 70-х годов в Японии: одежду, прически, дизайн ресторанов, униформу сотрудников и т. д. Но его особенность не в качественной стилизации и даже не в милой истории с хорошим концом, а в актрисе, которая играет главную роль.

    Дело в том, что пожилую женщину и девочку-подростка играет один и тот же человек — 62-летняя японка Есико Мияздаки. Есико так великолепно загримировали, что определить ее настоящий возраст практически невозможно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: курьез
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    Японка сыграла школьницу в рекламе. Никто даже не заметил, что ей уже 62 года (фото)