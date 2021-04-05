Целлюлит и растяжки. Красотка показала, как выглядит женское тело в сети и реальной жизни

Девушка не побоялась выложить фото с целлюлитом и растяжками

Модель Джорджи Кларк устала от идеальных фотографий в Инстаграме и показала, как выглядит женское тело на самом деле. Девушка позировала в полупрозрачном белье, представ перед камерой в двух ракурсах. И если на первом фото ее тело выглядит без недостатков, то со спины открывается совершенно другая картина. Все дело в правильной позе и освещении, но разве они влияют на красоту человека?

Свой поступок Джорджи объяснила довольно легко: «Не позволяйте чьим-то задвигам влиять на вашу самооценку».

Просто потому, что люди не показывают свои растяжки, целлюлит, бугорки, то это не значит, что такого нет. Это значит, что они выбрали самое удачное фото, на котором не видно всего этого. А чего мы ждали после стольких лет, когда женское тело находилось под пристальным вниманием в СМИ?

Модель призвала остальных девушек принять свои недостатки и полюбить их. "Почему бы нам не забыть о навязанных стандартах красоты? Давайте нормализуем настоящие человеческие тела", — написала Джорджи. И в комментариях пользователи согласились с мнением смелой девушки. Люди поблагодарили ее за честность, отметив, что теперь не будут так переживать из-за чужих идеальных фото.

Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.