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    Рэперша отметила 18-летие продажей откровенных кадров и заработала $1 млн за шесть часов

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    Скандальная рэперша Даниэлла Бреголи - Рэперша отметила 18-летие продажей откровенных кадров и заработала $1 млн за шесть часов
    Скандальная рэперша Даниэлла Бреголи

    Девушка выложила пикантный ролик в Инстаграме

    Скандальная рэперша Даниэлла Бреголи, известная под псевдонимом Bhad Bhabie, покоряет не только музыкальную сферу. 26 марта девушка отметила 18-летие и почти сразу решила воспользоваться возможностями взрослой жизни.

    Американка завела аккаунт на OnlyFans, где пользователи платят за откровенные фото и видео. И после поделилась в Инстаграме, где у нее 17,1 млн подписчиков, радостной новостью: за шесть часов молодая исполнительница заработала миллион долларов. Девушка приложила соответствующий скрин. «Неплохо для шести часов. Мы побили рекорд на OnlyFans», — написала звезда.

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    Рэперша отметила 18-летие продажей откровенных кадров и заработала $1 млн за шесть часов
    Рэперша отметила 18-летие продажей откровенных кадров и заработала $1 млн за шесть часов
    Рэперша отметила 18-летие продажей откровенных кадров и заработала $1 млн за шесть часов
    Рэперша отметила 18-летие продажей откровенных кадров и заработала $1 млн за шесть часов
    Рэперша отметила 18-летие продажей откровенных кадров и заработала $1 млн за шесть часов

    Несмотря на то что у девушки огромная армия поклонников, не все оказались готовы поверить в такой головокружительный успех. Некоторые предположили, что это была первоапрельская шутка.

    Bhad Bhabie — американская рэп-исполнительница и героиня интернет-мемов. В 2017 году Бреголи стала самым молодым рэпером, когда-либо попадавшим в чарт Billboard Hot 100 с дебютной песней. Девушка была трудным подростком. Так, на шоу "Доктор Фил", куда она пришла с матерью, обсуждалось плохое поведение Даниэллы: она угоняла машины, крала кредитки родительницы, носила с собой нож, дралась и занималась ложными доносами на мать в полицию.

    Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

    Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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