Cеть взорвало видео с танцами Притулы и Скичко в балетных пачках

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Танец маленьких лебедей в исполнении украинских звезд

На съемочной площадке звезды стали маленькими лебедями

Для конкурса «Танцуй!» всей мужской команде шоу «Хто зверху?» пришлось перевоплотиться в балерин! И не просто примерить образы танцовщиц, но еще и выполнить несколько балетных элементов под знаменитый «Танец маленьких лебедей» из оперы Петра Чайковского «Лебединое озеро».

Мужская команда в составе стронгмена Сергея Конюшка, юмориста Александра Пикалова, ведущего Александра Скичко и капитана Сергея Притулы от задания были в шоке. А на балерину, которая давала мастер-класс перед стартом конкурса, смотрели в ужасе.

«На балет я ходил раз пять в жизни, но балериной еще никогда не был! – заявил Сергей Конюшок. – Хотя когда-то тренировал балерин. Да-да, это непростой танец, и девушкам нужна хорошая физическая подготовка. Ко мне обратились из Малой академии искусств Киева, и я провел танцовщицам несколько тренировок».

У балетного станка мужчины старались, как могли. И носочек тянули, и стопы выворачивали. В итоге – очень гордились собой.

«В жизни бы добровольно пачку не надел. Честно скажу: я брал не балетом, а актерским мастерством. Но опыт этот повторять не хочу!», – смеялся после конкурса Александр Пикалов.

Кстати, женская команда в составе Елены Кравец, Ольги Харлан, Елены Филоновой и Леси Никитюк тоже не отставала – ради конкурса девушки по очереди плясали фирменный танец Майкла Джексона.

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