  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
    Курьез

    Cеть взорвало видео с танцами Притулы и Скичко в балетных пачках

    • Сьогодні, 08:56
    • Розсилка
    Танец маленьких лебедей в исполнении украинских звезд
    Танец маленьких лебедей в исполнении украинских звезд

    На съемочной площадке звезды стали маленькими лебедями

    Для конкурса «Танцуй!» всей мужской команде шоу «Хто зверху?»  пришлось перевоплотиться в балерин! И не просто примерить образы танцовщиц, но еще и выполнить несколько балетных элементов под знаменитый «Танец маленьких лебедей» из оперы Петра Чайковского «Лебединое озеро».

    Мужская команда в составе стронгмена Сергея Конюшка, юмориста Александра Пикалова, ведущего Александра Скичко и капитана Сергея Притулы от задания были в шоке. А на балерину, которая давала мастер-класс перед стартом конкурса, смотрели в ужасе.

    «На балет я ходил раз пять в жизни, но балериной еще никогда не был! – заявил Сергей Конюшок. – Хотя когда-то тренировал балерин. Да-да, это непростой танец, и девушкам нужна хорошая физическая подготовка. Ко мне обратились из Малой академии искусств Киева, и я провел танцовщицам несколько тренировок».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Cеть взорвало видео с танцами Притулы и Скичко в балетных пачках
    Cеть взорвало видео с танцами Притулы и Скичко в балетных пачках
    Cеть взорвало видео с танцами Притулы и Скичко в балетных пачках
    Cеть взорвало видео с танцами Притулы и Скичко в балетных пачках
    Cеть взорвало видео с танцами Притулы и Скичко в балетных пачках
    Cеть взорвало видео с танцами Притулы и Скичко в балетных пачках

    У балетного станка мужчины старались, как могли. И носочек тянули, и стопы выворачивали. В итоге – очень гордились собой.

    «В жизни бы добровольно пачку не надел. Честно скажу: я брал не балетом, а актерским мастерством. Но опыт этот повторять не хочу!»,  – смеялся после конкурса Александр Пикалов.

    Кстати, женская команда в составе Елены Кравец, Ольги Харлан, Елены Филоновой и Леси Никитюк тоже не отставала – ради конкурса девушки по очереди плясали фирменный танец Майкла Джексона.

    Как это было смотрите прямо сейчас!

    Читайте также: Кошка-хипстер покорила Instagram: фото пушистой модницы

    Читайте також
    украинский актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ