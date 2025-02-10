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Американка заробляє $10 тисяч, збираючи сміття

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Копирсаючись у смітті можна знайти багато цінних речей
фото із відкритих джерел

Копирсання у смітниках приносить дівчині з Техасу не лише гроші, а й підписників у популярних соцмережах

Мешканка американського штату Техас Елла Роуз заробляє на продажі сміття до $10 тис. на місяць. Про це пише The Sun. За словами 23-річної американки, вона захопилася копанням у смітті у підлітковому віці, а потім зробила незвичайне хобі джерелом заробітку.

23-річна Роуз пояснила, що збирає сміття і шукає в ньому різні цінні предмети чи хороші речі, які потім продає. Так, за словами американки, у сміттєвому контейнері поруч із магазином косметичного бренду Sephora вона знайшла пакет елітної косметики та фен Dyson. В інших сміттях їй вдавалося знайти сумку Nike та товари від Victoria's Secret та Apple.

Елла Роуз ділиться тим, які речі вона збирає зі смітників
Елла Роуз ділиться тим, які речі вона збирає зі смітників

Крім того, вона забирала новорічні костюми, іграшки та частування для собак. Якось Роуз витягла зі сміттєвого бака біля зоомагазину живих золотих рибок.

Вона пояснила, що «зрештою це їй дуже сподобалося», і через кілька років вона почала «документувати» свої знахідки на власному каналі YouTube.

«Я просто поділилась контентом, де я знаходжу речі. Багатьом людям це сподобалося», – сказала вона.

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Допис, поширений Ella Rose (@glamourddive)

Згодом вона відкрила свої сторінки на TikTok, Instagram та інші платформах, зібравши два мільйони підписників.

«Багато прихильників розповідають мені, що вони пробували «пірнати» в сміттєві контейнери завдяки моїм відео і знайшли справді хороші речі», – сказала вона.

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Допис, поширений Ella Rose (@glamourddive)

Американка уточнила, що деякі знахідки вона залишає собі, а решту продає чи жертвує. Мінімальною «зарплатою» на місяць стали $500, а максимальною – $10 тис. на місяць.

Нагадаємо, у місті Шостка Сумської області місцеві комунальники знайшли пакет, повний євро. Сприйнявши знахідку за сувенірні гроші, вони викинули їх у сміття. Про цей випадок, який начебто стався 16 січня.

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