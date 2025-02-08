Дніпро планує закупити підземні контейнери для зберігання сміття на 20 млн грн

Замовник закупівлі – комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради

У Дніпрі хочуть закупити ще 57 підземних контейнерів для зберігання сміття. З’явилася дана пропозиція на сайті 6 лютого, а сам аукціон почнеться 14 лютого. Про це йдеться на порталі Prozorro.

Вартість такої покупки обійдеться місту у майже 20 млн грн. Відомо, що замовник закупівлі – комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, раніше у Дніпрі вже закупили 20 підземних сміттєвих баків за понад 6 млн грн. Баки мали вирішити проблему зі стихійним сміттям, але, як кажуть дніпряни, із поставленою задачею вони не справляються.

Баки переповнені та ніхто не забирає сміття скріншот з відео телеграм-каналу «Дніпро Оперативний»

Нагадаємо, у прифронтовій Дніпропетровській області відділ реклами Кам'янської міської ради оголосив про проведення двох тендерів, які стосуються інформаційних послуг та реклами. Про це стало відомо із сайту державних закупівель Prozorro. Так, на сайті зʼявилося два тендери. Перший: інформаційні послуги (висвітлення діяльності виконавчих органів Кам'янської міської ради у мережі Інтернет). Очікувана вартість: 1,3 млн грн.

Раніше «Главком» дослідив відомості у системі держзакупівель ProZorro і на їхній основі підготував добірку найбільших будівельних тендерів 2024 року. Два серед них – на ремонт мостів поблизу фронту на Донеччині – дісталися ТОВ «Автомагістраль-Південь».

До слова, у Кривому Розі судитимуть ексначальницю відділу освіти виконкому та п’ятьох співучасників, які викрали понад 1,8 млн грн на ремонтах укриттів. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що колишня начальниця розробила план по викраденню бюджетних грошей та залучила до злочину директора дитячо-юнацької спортивної школи, бухгалтера відділу освіти виконкому і трьох підприємців. Фігуранти внесли завищенні ціни будівельних матеріалів до офіційних документів, потім перерахували гроші на рахунки підконтрольних підприємств та розділили вкрадені 1,8 млн грн. між собою.