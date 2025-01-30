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На Дніпропетровщині бабуся завалила сміттям квартиру і перебралася жити у під’їзд

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Дніпропетровщині бабуся завалила сміттям квартиру і перебралася жити у під’їзд
Бабуся все сміття тягнула у свою квартиру та забарикадувала її так сильно, що вже не могла туди потрапити
скріншот з відео

Сусідка розповідає, що старенька раніше влаштувала пожежу, ходить із сірниками і невідомо, що від неї можна чекати

У Павлограді в одному із будинків проживає жінка, яка закидала свою квартиру сміттям та через це була вимушена перебратися жити у під’їзд, де продовжила збирати різний непотріб. Про це повідомляє Павлоградське комунальне підприємство «Затишне місто».

Людмила Шишкіна, голова ОСББ розповіла, що бабуся все сміття тягнула у свою квартиру та забарикадувала її так сильно, що вже не могла туди потрапити, а тому була вимушена спати в під’їзді, але це її не зупинило тягнути різний непотріб вже під квартири сусідам.

Також відомо, що були затоплені квартири поверхом нижче. Мешканці будинку не витримали та звернулися за допомогою у КП «Затишне місто».

Максим Щербіна, охоронник громадського порядку КП «Муніципальна Варта» Павлоградської міської ради розповідає, що у під’їзді вже почали бігати щури, літати різні комахи, а про запахи навіть говорити не треба. У перший день роботи комунальники вивезли на міське звалище три причепи мотлоху. Крім того, мешканці будинку переживають за свою безпеку.

Сусідка бабусі розповідає, що старенька раніше влаштувала пожежу, ходить із сірниками і невідомо, що від неї можна чекати. До речі, у жінки є родичі, але вони роками ніяк не реагують на зауваження сусідів та голови ОСББ.

Нагадаємо, у Черкасах жінка не може потрапити до квартири через купу свого мотлоху. Вона спить просто у тамбурі або на сходах. Інспекція приїжджала до черкащанки на початку грудня минулого року й виявивши порушення правил благоустрою склали за ст. 150 КУпАП виписала штраф. Але ситуація повторилася й на жінку знову довелося складати протокол.

До слова, у Кропивницькому компанія «Екостайл», що займається вивезенням сміття, припинила обслуговувати контейнерний майданчик на вулиці Полтавській, 28 через погрози та блокування з боку безхатьків.

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Теги: сміття штраф звалище жінка місто квартира інспекція погрози блокування

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