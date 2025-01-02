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На Закарпатті зловмисники перевозили ухилянтів до Румунії на підводі під купою сміття

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Закарпатті зловмисники перевозили ухилянтів до Румунії на підводі під купою сміття
Клієнти «подорожували» на возі, сховавшись під купою сміття
фото: Нацполіція

Нацполіція спільно з СБУ ліквідувала чергову схеми перетину держкордону військовозобов’язаними чоловіками

Поліція Закарпаття у співпраці з СБУ та Державною прикордонною службою заблокували у Тячівському районі канал незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку до Румунії. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці з’ясували, що до злочинної діяльності причетні 59-річний та 52-річний місцеві мешканці.

За $4500 вони пропонували бажаючим втекти від призову на військову службу безперешкодний перетин кордону. У вартість «послуги» входили: зустріч клієнтів на вокзалі, надання їм помешкання для ночівлі та транспортування до прикордонної зони.

Для реалізації злочинного умислу зловмисники залучили місцевого мешканця, який повинен був перевезти військовозобов’язаних через блокпост. Відтак клієнти «подорожували» на возі, сховавшись під купою сміття.

Наразі всім фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України). Їм загрожує до дев’яти років в’язниці.

Нагадаємо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила вирок, яким до 10,5 років позбавлення волі засудили колишнього заступника директора Департаменту державної експертизи Державної служби експертного контролю України Сергія Головатого.

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Теги: Закарпаття сміття послуги кордон вирок

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