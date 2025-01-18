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На Сумщині комунальники викинули у сміття пакет із шістьма тисячами євро: як усе закінчилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Сумщині комунальники викинули у сміття пакет із шістьма тисячами євро: як усе закінчилося
Чоловік знайшов втрачені грош іна звалищі
фото з відкритих джерел

Комунальники сприйняли знахідку за сувенірні гроші

У місті Шостка Сумської області місцеві комунальники знайшли пакет, повний євро. Сприйнявши знахідку за сувенірні гроші, вони викинули їх у сміття. Про цей випадок, який начебто стався 16 січня, інформує місцевий сайт shostka.info.

Як повідомили джерела видання, невдовзі власник пакета, в якому було шість тисяч євро, виявив пропажу і розпочав пошуки, звернувшись до комунальників.

У комунальній службі чоловікові пояснили, що сміття уже вивезли на звалище. Він поїхав туди та після ретельних пошуків знайшов втрачений пакет. Усі гроші виявились на місці.

Кажуть, на радощах він не просто подякував чесним комунальникам, але й вручив їм по 1000 грн.

У поліції повідомили, що заяв про зникнення пакету з 6 тисячами євро до них не надходило.

Раніше інспектори Державної екологічної інспекції виявили сміттєзвалище на 4 гектарах землі на Київщині. 

Також на Київщині в озері Біле зафіксовано критичне перевищення забруднення води.

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Теги: гроші сміття звалище Сумщина

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