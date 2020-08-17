Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps



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«Маленькую машинку аккуратно спрятали», - комментируют фото пользователи сети

Спасибо компании Google за то, что когда-то запустила сервис по просмотру поверхности планеты со спутника. И что потом не стала его закрывать и даже оставила бесплатным. Благодаря этому миллионы людей смогли увидеть мир вокруг себя и в самых далеких уголках таким, каким сами бы никогда не увидели. Естественно, они нашли кучу интересных мест – вот немного из них.

«Будет надеяться, что у него хорошая страховка», «Приятный сюрприз для путешественника», «Фотошоп! Ну не может кот настолько растолстеть, чтобы его со спутника видать было!», «Поскольку фото плоские, а рельеф наоборот, Google дорисовывает карты. Но не всегда удачно – вот мосты», «Что у них там за вечеринка?», «Маленькую машинку аккуратно спрятали», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».