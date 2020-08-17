  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps

    • Розсилка
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps

    «Маленькую машинку аккуратно спрятали», - комментируют фото пользователи сети

    Спасибо компании Google за то, что когда-то запустила сервис по просмотру поверхности планеты со спутника. И что потом не стала его закрывать и даже оставила бесплатным. Благодаря этому миллионы людей смогли увидеть мир вокруг себя и в самых далеких уголках таким, каким сами бы никогда не увидели. Естественно, они нашли кучу интересных мест – вот немного из них.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps
    Фото удивительных вещей, которые люди обнаружили при помощи Google Maps

    «Будет надеяться, что у него хорошая страховка», «Приятный сюрприз для путешественника», «Фотошоп! Ну не может кот настолько растолстеть, чтобы его со спутника видать было!», «Поскольку фото плоские, а рельеф наоборот, Google дорисовывает карты. Но не всегда удачно – вот мосты», «Что у них там за вечеринка?», «Маленькую машинку аккуратно спрятали», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

     Читайте также: Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку

     

    фотография Новости Google
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ