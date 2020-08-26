Эти люди недооценили солнце и получили коварный загар: курьезные фото



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Специальный крем желательно наносить, если вы планируете находиться на улице дольше 20 минут

Большинство людей до сих пор уверены, что солнцезащитным кремом нужно пользоваться только случае похода на пляж. Однако врачи, косметологи и онкологи бьют тревогу и все чаще напоминают людям о важности защиты от солнца в обычной жизни. Специальный крем желательно наносить, если вы планируете находиться на улице дольше 20 минут.

Это на себе особенно прочувствовали бедолаги из нашей подборки, которые отказались от солнцезащитного крема и вскоре очень сильно об этом пожалели.

«Участвовала в благотворительном марафоне и забыла про крем от загара. Я точно не счастлива», «Никогда не спите на улице с завтраком, ребята», «Что может пойти не так, если я забуду солнцезащитный крем? Вот что», «Кто вообще придумал солнцезащитный спрей?», «Подруга называет меня „мой тигр“. Очень смешно», «Работаю на улице в перчатках», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри расстаются.

Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. По слова королевского эксперта Анджелы Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился.