Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)
«Гигантский сверчок спускается с неба»
Оптические иллюзии способны легко ввести нас в заблуждение. Когда же зрительное восприятие становится правильным, первоначальная картинка кажется нам абсурдной и смешной.
Предлагаем подборку снимков, которые нужно рассмотреть очень внимательно, чтобы понять, что на них действительно изображено.
Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.
Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!