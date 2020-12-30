Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)

«Гигантский сверчок спускается с неба»

Оптические иллюзии способны легко ввести нас в заблуждение. Когда же зрительное восприятие становится правильным, первоначальная картинка кажется нам абсурдной и смешной.

Предлагаем подборку снимков, которые нужно рассмотреть очень внимательно, чтобы понять, что на них действительно изображено.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!