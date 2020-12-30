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    Курьез

    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)

    • Розсилка
    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)

    «Гигантский сверчок спускается с неба»

    Оптические иллюзии способны легко ввести нас в заблуждение. Когда же зрительное восприятие становится правильным, первоначальная картинка кажется нам абсурдной и смешной.

    Предлагаем подборку снимков, которые нужно рассмотреть очень внимательно, чтобы понять, что на них действительно изображено.

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    на весь екран згорнути
    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)
    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)
    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)
    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)
    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)
    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)
    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)
    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)
    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)
    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)
    Эти оптические иллюзии вызовут у вас недоумение и улыбку одновременно (фото)

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

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    Теги: шутки курьез
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