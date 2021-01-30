Эти животные скоро станут свирепыми хищниками, ну а пока они невероятно милы

Малыши медведей рождаются с весом меньше килограмма, но уже к полугоду весят больше двадцати

Детство — замечательная пора, полная радости, веселья и беспечности. Все это отражается на лицах и мордочках детей и детенышей всей планеты.

Леопард отлично лазает по деревьям, нередко устраиваясь там на дневной отдых или в засаду, а порой даже ловит на деревьях обезьян. Но в основном леопард охотится на земле, тихо подкрадываясь к добыче на расстояние прыжка.

Малыши медведей рождаются с весом меньше килограмма, но уже к полугоду весят больше двадцати. В 3 месяца медвежата имеют полный набор молочных зубов и начинают есть ягоды, зелень и насекомых.

Мордочка волка очень выразительна. Ученые различают более 10 мимических выражений: гнев, злоба, покорность, ласка, веселье, настороженность, угроза, спокойствие, страх.

Аллигаторы — очень терпеливые охотники. Они могут преследовать свою добычу в воде часами, перед тем как напасть.

Если вы очень чутко спите, можете звать себя филином. Достаточно самого ничтожного шума, чтобы разбудить их, потому что они всегда начеку.

Стая гиен способна дать отпор львам, которые захотят отобрать у них добычу. А вообще они способны поймать и съесть практически любое животное — от мелких антилоп до буйволов и молодых жирафов.

Обычно тигры не рычат на других животных, но могут с помощью рева общаться с сородичами на расстоянии. Если тигр собирается нападать, он не рычит, а фыркает и шипит.

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Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно!